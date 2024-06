LGBTQの権利を啓発する活動！明治学院大学ボランティアセンター「レインボーフェス」

明治学院大学ボランティアセンターでは6月のプライド月間に合わせて「レインボーフェス」を開催し、様々な企画を実施します。

明治学院大学ボランティアセンター「レインボーフェス」

プライド月間とは毎年6月の1か月間に、性の多様性を称え、LGBTQの権利を啓発する活動やイベントが世界各国で開催される期間です。

本学でも「レインボーフェス」での企画を通して、LGBTQへの理解を深めその存在と意義を広く知ってもらう機会とします。

【ポイント】5つの企画を実施予定!

1)シンポジウム「大学を変える、社会を変える 〜性別 性的指向をめぐって〜」および交流会「LGBTQ卒業生と話そう」を開催

SOGIE(性的指向・性別アイデンティティ/表現)の違いにかかわらず、学生や教職員が公正に扱われる大学になるためには何が必要でしょうか。

ともに考え、変える一歩にしませんか?

日時 : 2024年6月28日(金)17時00分〜18時30分(シンポジウム)

18時40分〜19時40分(交流会)

場所 : 明治学院大学 白金キャンパス本館10階 大会議室

開催方法 : 対面

参加費 : 無料

申込方法 : 下記のURLよりお申し込みください。

※学外の方も参加可能です。

https://forms.gle/3iPLRx8RK8bLvqih8

シンポジスト: 石原 英樹(明治学院大学 社会学部教授)

松永 美佐寿(明治学院大学 総合支援室専門相談・相談員)

渡邊 咲良(明治学院大学 社会学部4年)

鈴木 比呂(明治学院大学 社会学部卒業生)

司会 : 砂川 秀樹(明治学院大学 ボランティアセンター

ボランティアコーディネーター)

後援 : 明治学院大学社会学部付属研究所

2)ボラカフェ「今さら聞きづらいLGBTQの基礎知識」を開催

LGBTってどういう人のこと? Qってどういう意味? ネットの情報、何が本当で何がウソ?

そんな疑問にお答えします。

日時 :2024年6月17日(月)12時45分〜13時20分

場所 :明治学院大学 横浜キャンパス

ボランティアセンター コラボレーションスペース

開催方法 :対面

参加費 :無料

申込方法 :申し込みは不要 ※学内者のみ参加可能です。

解説・回答:砂川 秀樹

※ランチを食べながら参加できます。

3)レインボーブックフェア

日時 :2024年6月17日(月)〜29日(土)

場所 :明治学院大学 横浜・白金キャンパス 図書館

横浜…SOGIE/LGBTQの入門書を展示

白金…専攻分野別のおすすめの本を展示

参加費 :無料

申込方法:申し込みは不要

※横浜は学外の方も閲覧可能です。

白金は学内者のみ閲覧可能です。

※開館日・時間は本学図書館のサイトで確認してください。

https://www.meijigakuin.ac.jp/library/

4)LGBTQ資料展

日時 :2024年6月17日(月)〜28日(金)

場所 :明治学院大学 横浜・白金キャンパス ボランティアセンター

横浜…LGBTQテーマのマンガや絵本の展示

白金…LGBTQに関するさまざまな活動紹介

参加費 :無料

申込方法:申し込みは不要 ※学外の方も閲覧可能です。

※資料展は期間中の土日を除く、10:00〜17:00で閲覧可能です。

5)LGBTQポスター展

日時 :2024年6月17日(月)〜28日(金)

場所 :明治学院大学 白金キャンパス パレットゾーン2階「さん・サン」入口

参加費 :無料

申込方法:申し込みは不要 ※学内者のみ閲覧可能です。

