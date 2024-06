『ボン・ジョヴィ』と夢のコラボ！バンプレスト『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿トロフィー〜』

バンプレストから2023年12月なかやまきんに君が世界初の「筋肉監修」を実施し話題を呼んだアミューズメント専用景品の最新作『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿トロフィー〜』が登場します。

バンプレスト『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿トロフィー〜』

・投入時期 :2024年6月25日より順次登場予定

・種類 :全3種

・商品サイズ:約22cm

・販売ルート:アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・バンプレストナビ:

https://bsp-prize.jp/title/IP00006397/

・発売元 : BANDAI SPIRITS

バンプレストブランドから2023年12月なかやまきんに君が世界初の「筋肉監修」を実施し話題を呼んだアミューズメント専用景品の最新作『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿トロフィー〜』が登場!

2023年12月、なかやまきんに君による初の「筋肉監修」を実施し、リアルな造形で再現した「なかやまきんに君〜りそうの姿〜」シリーズの第二弾。

今回は、なかやまきんに君トロフィーとして「なかやま金に君」「なかやま銀に君」「なかやまきんに君」の全3種が登場します。

さらに、新作景品の登場を記念してバンダイナムコアミューズメントが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」を設置している店舗の一部にて「きんにクレーンゲームver.2」が登場します。

「パワー!!」「ヤー!!」などのおなじみのボイスに加え、世界初『ボン・ジョヴィ』の人気楽曲「イッツ・マイ・ライフ」の音源をクレーンゲームに収録しました。

ボタンやレバーの操作に合わせて再生される『なかやまきんに君』と『ボン・ジョヴィ』の夢のコラボレーションを楽しめます。

「きんにクレーンゲームver.2」は全国のアミューズメント施設で楽しめます。

■クレーンゲーム機「CLENA3」との連動について

株式会社バンダイナムコアミューズメントが展開するクレーンゲーム機「CLENA3」のスペシャルバージョン「きんにクレーンゲームver.2」にて、なかやまきんに君の代表的なセリフ「ヤー!!」「パワー!!」や、「とるのかい!?とらないのかい!?どっちなんだい!!」などの掛け声とともに、なかやまきんに君がパフォーマンスの際に使用するお馴染みのボン・ジョヴィの楽曲「イッツ・マイ・ライフ」がBGMとして流れる夢のコラボレーションが実現しました。

クレーンゲーム機の操作をするとなかやまきんに君の音声とBGMが流れ始め、プレイの臨場感を高めます。

なお、ボン・ジョヴィの「イッツ・マイ・ライフ」の楽曲及び、なかやまきんに君の音声を使用した「きんにクレーンゲームver.2」は期間限定の設置となります。

※お取り扱いのない店舗もあります。

※「イッツ・マイ・ライフ」の楽曲及び、なかやまきんに君の音声を使用した「きんにクレーンゲームver.2」は期間限定の設置となります。

※開始・終了時期は店舗により異なる場合があります。

■『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿トロフィー〜』について

「誰に贈るんだい!?」をコンセプトに、『MUSCLE STARS PIECE なかやまきんに君〜りそうの姿〜』が「きんにくトロフィー」になって登場。

日々トレーニングを頑張る自分へのご褒美にしたり、運動会や各種イベントのトロフィーとして贈呈したり、はたまたいつもお仕事を頑張ってくれるお父さん・お母さんへの感謝の気持ちとして、なかやまきんに君がもつ「パワー」を贈ることができます。

ゴールドカラーバージョンの「なかやま金に君」、シルバーカラーバージョンの「なかやま銀に君」と通常カラーバージョンの「なかやまきんに君」の全3種がラインアップ。

台座にはマジックなどでメッセージを書き込むことができる「きんにくプレート」が付属しています。

自分へのご褒美として飾るだけではなく、「きんにくプレート」にメッセージを書き込んで「パワー」を贈ることができるアイテムとなっています。

(C)なかやまきんに君.com

(P) The Island Def Jam Music Group

(C) Universal Music Publishing Int. Ltd. / Bon Jovi Publishing

(C) AGGRESSIVE MUSIC / MXM MUSIC AB

(C)Bandai Namco Amusement Inc.

■なかやまきんに君からのコメント

どーもー!なかやまきんに君です!

BANDAI SPIRITSさんのアミューズメント専用景品で今度は僕が「きんにくトロフィー」になって登場します!!

「なかやま金に君」「なかやま銀に君」「なかやまきんに君」の3つのトロフィーが出るそうです!!

そして、今回も僕の声に合わせてプレイできる「きんにクレーンゲーム」が期間限定で登場するのですが、なんと!「ボン・ジョヴィ」さんの「イッツ・マイ・ライフ」が僕の声と一緒に再生される夢のクレーンゲームとなっているそうです!これは本当に凄いことです!

皆様是非、全国のアミューズメント施設で「きんにクレーンゲームver.2」を体験してみてください!

おい、俺の筋肉

きんにクレーンゲーム、やるのかい!?

やらないのかい!?

どっちなんだい!?

やーーーーる!!ハッ(笑顔)

■【ボン・ジョヴィについて】

1983 年に結成、1984年のアルバム『夜明けのランナウェイ』(原題:Runaway)でデビュー。

これまでに全世界でアルバムの総売上は1.3億枚を記録している。

2024年にデビュー40周年を迎え、6月に最新アルバム『フォーエヴァー』を発表した。

■ボン・ジョヴィ日本公式HP

https://www.universal-music.co.jp/bon-jovi/

■『ボン・ジョヴィ』 「イッツ・マイ・ライフ」と『なかやまきんに君』による関わりについて

「イッツ・マイ・ライフ」は2000年にボン・ジョヴィの7枚目のオリジナル・アルバム『クラッシュ』のリード曲として発表された楽曲。

当時、どうしても“80年代のバンド”として扱われていた彼らであったが「これが俺の人生さ 今でなきゃダメなんだ かぎりある命 その命あるかぎり 精一杯生きたい」という曲のサビに込められたメッセージとロックなサウンド。

さらに歌詞の中では1986年の代表曲「リヴィング・オン・ア・プレイヤー」に登場するカップルの「トミーとジーナ」が再登場するなど、大きな話題となって完全復活を果たし、世界中でより人気を獲得していった。

なかやまきんに君は、芸人としてデビュー当時からネタとしてこの楽曲を使い続け、芸人としての人気の上昇にあわせてテレビなどで多く使われたこともあり、2023年の年末には、レコチョク年間ランキングにて洋楽1位を獲得。

ボン・ジョヴィの本国X(Twitter)アカウントからきんに君へ御礼のメッセージが送られて大きなニュースとなった。

