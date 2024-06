東京工芸大学 大山広翔制作！神奈川県大学入試広報連絡会「全国大学推薦書標準様式」公式ロゴ

東京工芸大学の、芸術学部デザイン学科4年生、大山広翔さんの制作したロゴマークが、神奈川県大学入試広報連絡会で作成された2025年度入試選抜から導入される「全国大学推薦書標準様式」の公式ロゴに採用されました。

このロゴマークは、神奈川県の大学を皮切りに2025年度からの入学者選抜で導入される推薦書フォーマットへ、本連絡会公式書類であることを示すロゴマークとして制作されました。

「港町」をコンセプトに制作され、日本に新たな文化を取り入れた「黒船」をモチーフとし、「全国大学推薦書標準様式」という新しい取り組みを表現しています。

また、航海バッジのモチーフから海らしさとヴィンテージ感を表現し、海と深い歴史のある神奈川県をイメージさせています。

また、黒船を正面から見た様子に加え、下から見上げているような形は堂々とした印象を与えています。

