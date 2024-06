様々な年齢のこどもたちに向けたバラエティ豊かな公演！ソニー音楽財団／サントリー芸術財団「こども音楽フェスティバル 2025」

公益財団法人ソニー音楽財団と公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホールは、2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間、こどもを対象とした世界最大級のクラシック音楽の祭典「こども音楽フェスティバル 2025」をサントリーホールおよびその周辺にて開催します。

こども音楽フェスティバル 2025

◆日時 : 2025年5月3日(土・祝)〜6日(火・休)の4日間

◆会場 : サントリーホール<東京都港区赤坂>およびその周辺

◆公式WEBサイト :https://www.kofes.jp/

◆主催 : 公益財団法人ソニー音楽財団

(Sony Music Foundation)

公益財団法人サントリー芸術財団 サントリーホール

(SUNTORY HALL, SUNTORY FOUNDATION for the ARTS)

◆メディアパートナー: テレビ朝日

●「こども音楽フェスティバル 2025」について

次世代の音楽文化発展を目指し、こども向けコンサートで多数の実績を持つソニー音楽財団とサントリー芸術財団がタッグを組んでこどもたちに贈る、世界最大級の本格的なクラシック音楽の祭典です。

0才の乳児から未就学児、小・中・高校生や10代の青少年まで、こどもたちのそれぞれの年齢に合わせてプログラミングされたコンサートなどを同時に多数開催し、クラシック音楽を一日中余すところなく楽しめる世界でも類を見ない規模のイベントです。

2022年開催時には、“世界一美しい響き”がコンセプトのサントリーホール、アーク・カラヤン広場、およびその周辺施設にて多種多様な企画を展開し、来場者約3万人、配信視聴約10万ファミリーとクラシック音楽のイベントでは異例の動員数を記録しました。

今回、各方面から多数いただいた開催の要望に応え、2025年に開催する運びとなりました。

2022年開催「こども音楽フェスティバル」の様子(1)

2022年開催「こども音楽フェスティバル」の様子(2)

2022年開催「こども音楽フェスティバル」の様子(3)

「こども音楽フェスティバル 2025」では、“こころ はずむ ひびきあう”という言葉とともに音楽に触れる感動と、音楽を分かち合う歓びをこどもたちに伝えていきます。

国内外の第一線で活躍する多数のアーティストを迎え、様々な年齢のこどもたちに向けたバラエティ豊かな公演や企画、誰もが音楽を楽しむことができるインクルーシブな取り組みを多数予定しています。

詳細は、2024年6月21日(金)にOPENした公式WEBサイトで随時発表していきます。

■プレイベント開催

ソニー音楽財団では「こども音楽フェスティバル 2025」のプレイベントとして、2024年度の1年間、未就学児向け人気コンサート「Concert for KIDS〜0才からのクラシック〜」全国ツアーを開催します。

※ツアー詳細は随時公開します。

