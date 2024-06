広告経由の成果を計測！フォーイット「afb」LINE「友だち追加」トラッキング計測機能

「afb(アフィビー)」の開発運用をおこなうフォーイットは今回、広告経由でのLINE「友だち追加」を正確にトラッキングできる計測機能を自社独自で開発し、リリースしました。

パフォーマンステクノロジーネットワーク「afb(アフィビー)」の開発運用をおこなうフォーイットは今回、広告経由でのLINE「友だち追加」を正確にトラッキングできる計測機能を自社独自で開発し、リリース。

この技術は現在特許出願中です。

(特許番号:R06103P)

■LINE「友だち追加」計測機能について

アフィリエイトサービスでは、アフィリエイトサイトに表示された広告を選択したユーザーがコンバージョン(成果)を達成した場合に、その計測をもとにアフィリエイターに報酬が支払われるという成果報酬型の仕組みのため、コンバージョン達成を正確に計測することが重要になっています。

コンバージョンの種類としては、商品購入、資料請求、会員登録など、広告主の要望に合わせ様々な成果地点を設定可能ですが、近年のスマートフォンの普及と共に、潜在顧客と直接的なコミュニケーションが取れるLINEの「友だち追加完了」をコンバージョンとしたいというニーズがあります。

しかしながら、広告主アカウントの友だち追加はLINE内で行われるため、コンバージョン達成の正確な計測ができないという課題があります。

afbでは自社独自のシステム開発により、アフィリエイトサイトに表示された広告がユーザーに選択され、広告主が提供するLP(ランディングページ)経由で広告主のLINEアカウントの「友だち追加」が行われた場合、その発生の正確な計測、集客経路を割り出すことが可能になっています。

これにより、CPF広告*によるプロモーションを行っている企業様の広告効果最大化に貢献できるものと考えています。

* 「Cost Per Friends」の頭文字を取った略称。

LINE公式アカウントの友だちを獲得した時のみ費用が発生する成果報酬型の広告を指す。

