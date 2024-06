DEZERTが、9月25日に傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』をリリースする。

(関連:DEZERTが打ち出した「#V系って知ってる」の秀逸さ X JAPAN YOSHIKIらも参加、シーン活性化につながるSNSの活用法)

本情報は、本日6月22日に三郷市文化会館で開催された、アルバムツアーのファイナル公演にて発表されたもの。今作は、結成から13年に渡って発表してきた楽曲から22曲を選りすぐり、新曲2曲を加えた2枚組の作品に。収録曲の半分ほどは、新たにレコーディングを行うという。

また、各ディスクにボーナストラックとして『デザートの楽しいラヂオ』も収録。加えて、3枚組仕様となる初回限定盤のBlu-rayには、今回の三郷市文化会館公演が収められる。

さらに、リリース直前の9月23日に、品川インターシティホールにてアルバム音源と“秘密のインビテーションカード”が付いた2部制のライブ『Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!-』を開催。また、10月から11月にかけて東名阪でlynch.、Sadie、MUCCらと2マンライブ『This Is The "FACT"』を行う。

(文=リアルサウンド編集部)