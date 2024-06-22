韓国からも続々！NewJeans、TXT、LE SSERAFIMら、7月6日放送の「THE MUSIC DAY」に出演決定

7月6日15時から8時間にわたって生放送される「THE MUSIC DAY」の第一弾出演アーティストが解禁された。AKB48、KAT-TUN、King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、timelesz、なにわ男子、Number_i、乃木坂46など大人気グループの出演が決定。吉川晃司やMrs. GREEN APPLEも出演。MISIAは、石川県の会場からライブパフォーマンスをする。さらに、世界で数々の偉業を成し遂げているガールズグループXGは日テレ初パフォーマンスとなる。

韓国からは海外アーティストとしてデビューから最短期間（1年11ヶ月）で東京ドーム公演を開催し、全曲合算累計ストリーミング回数は44億回を超える、世界的ガールズグループNewJeans、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「ロラパルーザ2023」で、K-POPグループとしては初めてヘッドライナーを務めたTOMORROW X TOGETHER、デビュー曲「Magnetic」が、日本の2大チャートで累積再生回数1億回を女性グループ歴代1位の早さで達成したILLITが出演。今年2月にリリースしたアルバムが韓国で3作連続ミリオンセラーを記録し、タイトル曲「EASY」がアメリカのビルボード「Hot 100」にチャートインするなど、世界中が大注目のLE SSERAFIMはライブ場所から生中継でお届けする。また、日本発のグローバルグループとして、日本と韓国の両方で活動し人気を集め、アジア最大級の授賞式「2023 Asia Artist Awards」で二冠に輝いた&TEAM、日本と韓国にとどまらずボーダーレスに活躍するガールズグループNiziUも登場。

■番組概要

「THE MUSIC DAY 2024」

放送日：2024年7月6日（土）15:00〜22:54

場所：幕張メッセ



【出演者】

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行：市來玲奈アナ



【出演アーティスト】（※五十音順）

ILLIT、AKB48、XG、&TEAM、KAT-TUN、加藤清史郎、吉川晃司、King ＆ Prince、三代目 J SOUL BROTHERS、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、timelesz、高橋洋子、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、Number_i、NiziU、NewJeans、乃木坂46、ビリー・アイリッシュ、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、吉本新喜劇メンバー、LE SSERAFIM



■関連リンク

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