応援キャプテンVtuber“珈琲みる”とコラボ！H.I.S.Mobile「SUMMER SALE! FINAL」

H.I.S.Mobileは、期間限定で「SUMMER SALE! FINAL」を開催中です。

H.I.S.Mobile「SUMMER SALE! FINAL」

開催期間:2024年6月21日(金)〜7月31日(水)

この夏、HISモバイルはお得なキャンペーンで皆様のスマホライフを応援します。

HISモバイル7年目応援キャプテンVtuber“珈琲みる”さんによるYouTubeにてライブ配信を開催します。

お得な最新情報と素敵なプレゼントが目白押しです。

さらに、お子様向けのスマホデビュー応援プラン「はじめてのスマホプラン」で事務手数料が半額になり、「超ファミ割」では複数回線のお申し込みで事務手数料が最大8,250円キャッシュバックになる特典も用意されています。

<注目の商品はこちら>

1. こどものスマホデビューを応援します!はじめてのスマホプラン <好評につき延長!>

事務手数料 3,300円 → 半額! 月額費用 990円〜スマホとセットで用意<諸条件あり>

2. みんなでお申し込み!超ファミ割キャンペーン

対象プランを複数回線同時に新規契約いただくと、最大5回線まで8,250円キャッシュバック

します。

<諸条件あり>

3. HISモバイル7年目応援キャプテン Vtuber“珈琲みる”特別企画

Vtuber“珈琲みる”が登場するHISモバイルの説明会を開催。

ライブ配信中限定で契約希望者全員に特典を用意しています。

さらにHISモバイルの格安SIMを契約いただいた方の中から抽選で1名様に、話題の新製品OPPO Reno11 Aがプレゼントされます。

この夏、最高のモバイル体験を手に入れる絶好の機会です。

4. 海外レンタルWi-Fi「HIS Wi-Fi」40%OFF!海外プリペイドSIM「Trip SIM」も特別価格で用意

