静岡県初女性専用24時間ジム！eIGHT GYM PEACH

eIGHT GYMが、2024年7月1日(月)、沼津市大手町に新店舗『eIGHT GYM PEACH』をオープンします。

eIGHT GYM PEACH

所在地 : 静岡県沼津市大手町3丁目6-10 地下1階 (沼津駅南口から徒歩5分)

時間 : 24時間営業・年中無休

URL :https://8gym.jp/eightgym-peach/

入会 : 専用サイトより手続き

https://8gym-peach.admission.smarthello.jp/cc3a2952de5f4d23921acf33ed9ba2eb/simulation

会費 : 〈ライト会員〉

月額会費:5,500円(税込) 継続期間の条件ナシ

〈スタンダード会員〉

月額会費:4,950円(税込) 6か月以上の契約

〈プレミアム会員〉

月額会費:4,400円(税込) 1年以上の契約

事前見学会: 6月25日(火)〜28日(金) 15:00〜20:00

6月29日(土)・30日(日) 11:00〜15:00

今回は、女性専用の24時間ジムです。

eIGHT GYMの新ブランドで、静岡県で初めてとなる女性専用の24時間トレーニングジムです。

7月1日(月)の正式オープンを前に、受付を開始し、6月25日(火)〜30日(日)にオープン前の事前見学会を実施します。

※「静岡県初」は同社調べ

40分〜1時間で全身トレーニング可能な構成にしています

【セミパーソナル付のeIGHT GYMが手掛ける女性専用店舗の特徴】

eIGHT GYMは、2019年8月に静岡県駿東郡長泉町にオープンした24時間営業のトレーニングジムです。

従来の24時間ジムは、スタッフがいないケースが多く、いる場合でも清掃や入会のためのスタッフがほとんどで、トレーニングについては基本的に会員が自分で行います。

eIGHT GYMは、会員様の好きな時にトレーニングができるという点は変わりませんが、最大の特徴が、セミパーソナルトレーニングが付いている、という点です。

トレーナーによるセミパーソナルトレーニングは、平日は10:00〜22:00、土日祝は10:00〜18:00に追加料金なし、予約なしで受けられます。

トレーナーは来館した会員の希望に合わせて、トレーニングメニューの相談にのったり、トレーニングの方法を教えたり、食生活についてのアドバイスを行ったりしています。

こうしたサービスが好評で、ウエイトトレーニングがメインのジム(スタジオプログラムが一切ないジム)ですが、6か月以上の継続率は83.2%、会員の40%が女性です。

今回、静岡県沼津市にオープンする『eIGHT GYM PEACH』にも、eIGHT GYMのエッセンスを最大に注入し、地域の方に愛される店舗づくりを目指しています。

《特徴1》

入会後2か月間で計4回(40分/回)のパーソナルトレーニングが無料で受けられる

《特徴2》

パーソナルトレーニングの指導も女性トレーナーのみが対応

《特徴3》

月会費が割安!eIGHT GYMの半分以下で通える

《特徴4》

駅近!沼津駅南口から徒歩5分。

仕事帰り学校帰り、飲み会前etc…運動後にシャワーも

《特徴5》

半地下なので明るいけど外からは見えない!女性だけでトレーニングに集中できる

【きっかけは会員の声。周りを気にせず「自己管理ができる体づくり」を】

eIGHT GYMが目指すのはトレーニングを通じて「自己管理ができる体づくり」です。

そのための空間とセミパーソナルをeIGHT GYMで提供し、5年が経とうとしています。

ここで理想の体づくりをして、継続している会員は多くいますが、男性と一緒にトレーニングをすることに抵抗があるという女性の声をeIGHT GYMのマネージャー・小坂広志は聞き、今の店舗では十分ではない方もいることに気づきました。

この地域には、女性専用のジムがあっても24時間でなかったり、24時間でもエリアで区切っているだけだったりと、完全に女性だけの空間でいつでも好きな時にトレーニングができるジムの選択肢がありませんでした。

選択肢を増やすことで、異性の目を気にせず集中出来たり、異性との接触を避けられたりすることで通い続けやすくなり、より多くの女性が、「自己管理できる体づくり」ができると考えています。

eIGHT GYMの女性トレーナーは『eIGHT GYM PEACH』のオープンに向けて、半年ほど前から準備に入り、コンセプトや店名など意見を出したり、チラシ作成、マシンの調整箇所を覚えてもらうためのオリジナルの冊子づくりなど、新店舗づくりを任されてきました。

これまでeIGHT GYMでトレーニングをサポートしてきた佐藤未沙季トレーナーは、『eIGHT GYM PEACH』で入会後の無料パーソナルを担当します。

女性ならではの目線でジム運営を行い、地域の女性に愛されるトレーニングジムを目指していきます。

