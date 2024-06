渡邊大和、REEiが自由な出会いを再現！Powered by TV 〜元気ジャパン〜マッチングアプリ「スキピ」特集

元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』2024年6月15日(土)配信に、形にとらわれない自由な関係を応援するマッチングアプリ「スキピ」が登場しました。

Powered by TV 〜元気ジャパン〜

配信日時 : 第2・第3土曜日夜8時

(YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組HP :https://powered-by-tv.com

企画 : インバースホールディングス

制作著作 : インバースホールディングス

元気情報番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』2024年6月15日(土)配信に、形にとらわれない自由な関係を応援するマッチングアプリ「スキピ」が登場!

夏直前の緊急企画!街ゆく人に恋愛事情について番組が調査しました。

「恋愛離れ」「多用性」が話題になる昨今、形にとらわれないイマドキの恋愛を応援する「スキピ」。

今回はモデルの渡邊大和、女優のREEiが出演し自由な出会いを再現します。

番組公式サイト・公式YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガにて視聴できます。

■『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』とは?

キーワードは「日本を元気に!」。

元気になる情報やネタ、人物をお届けする新感覚情報バラエティ。

今旬の話題な人や人気芸人などをゲストに迎え入れ最新情報あり、ドキュメントあり、笑いありの盛り沢山で「元気ジャパン」として日本を元気にする情報を発信していきます。

