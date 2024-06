全員日本人の7人組ガールズグループで海外を主戦場に活動するXGは、日テレ初パフォーマンス。デビュー40周年を迎えた吉川晃司や、 Mrs. GREEN APPLE の出演も決定。MISIAは、能登半島地震復興支援ライブ『PEACEFUL PARK 2024 for 能登』が行われる石川県の会場から、被災地への思いを胸に歌唱する。目玉企画も一部発表。2020年に史上最年少の18歳でグラミー賞の主要4部門を制覇した世界的シンガー、ビリー・アイリッシュと、総合司会・ 櫻井翔 の対談が実現。さらに、日本を代表するアーティストがサプライズ登場し、スペシャルな対談を届ける。グループの垣根を越えた人気ボーイズグループのメンバー同士のコラボや、4月にアメリカ最大級の野外音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』に出演した日本を代表するダンスボーカルユニットと人気女性お笑い芸人のコラボパフォーマンスも。大阪・道頓堀では、なにわ男子、高橋洋子、酒井藍座長&山田花子率いる吉本新喜劇メンバーによるサプライズライブを開催。その模様をVTRで放送する。人気企画「歌おう!私を変えた曲」には昨年に引き続き豪華出演者たちが参加予定。俳優・加藤清史郎の歌唱が決定し、平井堅の「瞳をとじて」をテレビ初歌唱する。メドレー企画も多数。気分が上がる「情熱爆発カーニバルメドレー」や昭和に一斉を風靡した豪華アーティストたちによる「名曲メドレー」などが後日発表される。番組放送に先駆け、6月29・30日に東京・渋谷マークシティ1Fマークイベントスクエアでフォトスポットイベントを開催(前11:00〜後7:00予定)。同所で写真を撮影しSNSに投稿すると、各日先着1000名に“TMDうちわ”がプレゼントされる。■『 THE MUSIC DAY 2024』出演アーティストILLITAKB48XG&TEAMKAT-TUN加藤清史郎吉川晃司King & Prince三代目 J SOUL BROTHERSSUPER EIGHTSixTONESSnow Mantimelesz高橋洋子TOMORROW X TOGETHERなにわ男子Number_iNiziUNewJeans乃木坂46ビリー・アイリッシュMISIA吉本新喜劇メンバーLE SSERAFIMほか ※50音順