¥´¥¸¥é¾¾°æ½¨´î¤Ï£ÖÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¤âÁÇ¿¶¤ê¡¡¸µÌÚÂç²ð»á¤Ï¶ÄÅ·¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£´ÈÖÂÇ¤Ä¤À¤±¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¤¬£²£²Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤ÏÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾¾°æ»á¤ÈÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö£ÖÎ¹¹Ô¤À¤·¡¢²ÙÊª¤Ê¤ó¤ÆÃåÂØ¤¨¤È¥¥ã¥Ç¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£¡Ê³Ú¤·¤ß¤Ï¡Ë¥´¥ë¥Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¸µÌÚ»á¡£¥´¥ë¥Õ¤ò½ª¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¾°æ»á¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬£±ËÜ¼Ð¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö°ã¤¦¤Ê¡£²¶¥¥ã¥Ç¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÌÚ»á¤¬Ä«Êý¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¾¾°æ»á¤âÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤éÊª²»¤¬¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¾¾°æ¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ê£ÖÎ¹¹Ô¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤¬¾¡¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇò´ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£