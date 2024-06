¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î²Æ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡ãº£²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥â¥ÎÁí¥Á¥§¥Ã¥¯­¢¡ä¡ÚÇã¤Ã¤ÆÆÀ¥â¥Î¡õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÂçÄ´ºº¡Û

【買って得モノ&夏のトレンド大調査】

ビームスの旬カバンに続いてチェックするのは、夏に活躍するファッション小物。軽装になるこれからの季節は、小物を上手く取り入れることがオシャレへの近道。そこで今回、多彩なアイテムが揃うジャーナル スタンダードの売れ筋を調査した。

ファッションにおいて小物使いはとても重要。特に夏コーデでは、ウエアはもちろん小物選びでオシャレに差がつく。そんな小物の人気傾向について、ジャーナル スタンダードに聞いた。

「ファッショニスタが反応しているのが“手ぬぐい”です。あとは、カタチに特徴のあるサングラスの売り上げが伸びています」

こう話すのはバイヤーの平岡さん。手ぬぐいは金額的にも手頃で、汗を拭くなどの機能面も夏にぴったり。加えて、巻き方や柄で簡単に個性をアピールでき、着こなしにも取り入れやすい点が人気の理由だと分析する。

「どちらもSNS等で、ヨーロッパの若者中心のスタイルで散見する機会が増えています。また、荷物としてかさばらない利便性と、いくつ持っていても困らないという収集的要素も2アイテムの共通点です」

そんな手ぬぐいとサングラスを始め、ジャーナル スタンダードの売れ筋アイテムを紹介。身に着けるだけでスタイルが際立つファッション小物は必見!

JOURNAL STANDARD バイヤー/平岡亮太さん

■夏服のアクセントに最適な細身のカラーベルト

TORY LEATHER×JOURNAL STANDARD

「COLOR LONGBELT」(1万5950円)

シャツやTシャツの裾から見えるように、ベルトの剣先を20cm長く伸ばした別注仕様がおすすめポイントです(平岡さん)

アメリカの老舗馬具メーカーに別注したカラーベルト。幅1.9cmの細めのベルトで、着こなしのアクセントに最適。本来は馬具に使用する良質なブライドルレザーで製作しているため、非常にタフで経年変化も楽しめる。

■ヴィンテージの雰囲気を配色と加工で醸成

NEW ERA

「別注 HARD WASH PAINT 920 CP NY Yankees」(6600円)

フロントロゴもキャップの色味に合わせて配色。統一感のあるデザインで飽きのこないアイテムに仕上がっています(平岡さん)

ライトな被り心地が特徴のニューエラ「9TWENTY」のジャーナル スタンダード別注モデル。ボディとブリムに異なるカラーを使用し、スプレーブリーチペイント加工を施すことで、あえて経年を感じさせる風合いを表現している。

■遊び心のあるデザインが夏にぴったり

SAD EYEWEAR

「BOUQUET」(8800円)

2023年6月に日本で公式ローンチした新しいブランド。国内販売店舗はまだ少なく、種類が豊富な点も注目です(平岡さん)

米カリフォルニアのサングラス専業ブランドが展開するユニセックスモデル。半透明のフレームを採用したワイドスクリーンで、ポップなデザインと手頃な価格が魅力。UV400レンズ(100%UVカット)を使用している。

■速乾性に優れたバンダナが夏の軽装を格上げ!

ROA

「Elk Bandana」(8800円)

手ぬぐいとしてはもちろん、首元や頭に巻くのもおすすめ。オシャレ度を引き上げるアクセントとして活躍します(平岡さん)

アウトドアウエアの最新技術を用いたシューズなどを展開するイタリアの人気ブランド・ロアのバンダナ。速乾性の高い生地に、動物や自然をモチーフに描かれたプリントが施されている。首に巻いて夏コーデを格上げ!

■取り入れやすいデザインのMLBネックレス

MLB

「K18GP NECKLACEYankees」(1万7600円)

オフィシャルアイテムなのにデザイン性が高く、またメイドインジャパンなのに手に取りやすい価格も魅力です(平岡さん)

MLB(メジャーリーグベースボール)のオフィシャルジュエリー。チャンピオンリングの発想をそのままネックレスに応用し、ファッションにも取り入れやすいさりげないデザインに仕上がっている。他チームもラインナップ。

■サラッとした履き心地と抜け感が魅力!

RAINBOW SANDALS

「別注 ALTSN 1/2 NARROW STRAP」(1万9800円)

2層のミッドソールは、オールブラックのシックな見た目と抜群の履き心地が魅力。思わず選んでしまう1足です(平岡さん)

鼻緒を細くし、ビーチサンダルのような見た目に仕上げたジャーナルスタンダード別注モデル。2層構造のミッドソールも、ボディのレザーに合わせてオールブラックに。起毛加工したヌバックレザーのマットな質感もポイント。

■野球モチーフの刺しゅうが目を引くアイテム

INFIELDER DESIGN

「MLB SJ BAG」(1万1000円)

野球経験者のデザイナーが「ありそうでなかった」をコンセプトに製作。見た目だけでなく使いやすさもポイント(平岡さん)

野球とスカジャンを融合させたポップな刺しゅうが魅力のキルティングバッグ。開口部にスナップボタンが付いており、内部には小物用ポケットを搭載するなど、日常使いに便利な作りになっているのも見逃せない。W44×H37.5×D13.5cm

