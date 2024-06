メンバー全員が日本人の5人組K-POP ガールズグループ・UNICODE(ユニコード)が22日、都内で日本デビューを記念したお披露目ライブイベントを開催した。UNICODEは2023年4月にABEMAで公開された日本最大規模のオンラインオーディション『PROJECT K』で選抜されたメンバーを含む5人組ガールズグループ。MIO(ミオ)、HANA(ハナ)、ERIN(エリン)、SOOAH(スア)、YURA(ユラ)の5人全員が日本人で、韓国語も話せる。

韓国では2月からYouTube チャンネル「ALL THE K-POP」の「UNICODE ON&OFF」でデビューまでの過程を公開。4月17日にアルバム『HELLO WORLD:CODE J EP.1』でデビューし、韓国の音楽番組『SHOW CHAMPION』や『MUSIC BANK』などにも出演してきた。今回のライブイベントでは、日本デビュー曲となる「振り向いて(Let me Love)」や「呼んで(Blur」など5曲のパフォーマンスを披露。「振り向いて(Let me Love)」では片思いの照れた気持ちを表現した“テレテレダンス”、「呼んで(Blur)」では振り向いてほしい気持ちを表現した“フリフリダンス”を、鍛え抜かれたダンススキルで披露し、会場に集まった観客を魅了した。エリンは「日本でイベントを行う度に多くのファンの方に駆けつけていただきいつも見守ってくれているのでとても心強いです」と韓国語であいさつした後、自身で和訳。集まったファンから大きな歓声が上がった。日本デビューの心境を聞かれたユラは「韓国でデビューしてまだ2ヶ月ほどですが、日本でもデビューすることができてとても光栄です。日本の方でまだ知ってもらえていない方もたくさんいらっしゃると思うので、UNICODEの存在をたくさん知っていただけるように頑張ります」と意気込みを語った。スアは「目標は、街を歩いている時やテレビを見ている時に『あ、UNICODEの曲だ』とたくさんの方に知ってもらえることです。一緒に成長過程を見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけ。日本で今食べたいものを聞かれたミオは「のり弁が食べたいです。ほっともっとさんの!」と答え、会場の笑いを誘った。今後の目標についてハナは「K-POPアイドルを目指すきっかけとなったTWICEさんのように、東京ドームでライブができるグループを目指したい」と力を込めた。また、プロデューサーのイ・ホヨン氏は「僕を信じてついて来てください!」とアピールした。【セットリスト】1. Let me Love2. Blur3. Spring in my 20th4. 振り向いて(Let me Love)5. 呼んで(Blur)