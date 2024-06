【JFL第13節】首位高知が新宿を4発粉砕で4連勝…暫定2位栃木Cとは勝ち点「10」差！ 堅守青森もV大分に4発勝利

22日、日本フットボールリーグ第13節の4試合が各地で行われた。◇新宿 1-4 高知首位・高知ユナイテッドSCがアウェイで15位・クリアソン新宿に4発大勝。17分に電光石火のカウンターからFW小林心が先制点を決めると、ほどなくして高知は数的優位に。前半のうちにセットプレーから追いつかれるも63分、右CKの流れからMF金原朝陽がクロス。ゴール前で待ち構えた19歳、MF宇田光史朗が頭で合わせて勝ち越しに成功する。

72分には、地元高知出身のMF佐々木敦河がボックス外から地を這うミドルを突き刺し追加点。ダメ押しは87分、先日J2水戸から期限付き移籍加入の19歳FW内田優晟が右足弾だ。19歳2人にゴールが生まれた首位高知。開幕7連勝、2連敗、4連勝と、連敗を挟んで再びギアが上がり、この段階で前半戦(〜第15節)を首位ターンすることが決まった。◇武蔵野 0-2 Honda首位高知勝利の裏では、昨季王者Honda FCも首都・東京に遠征し、横河武蔵野FCに0-2と勝利。57分、MF岩切拳心が自陣からボックス手前まで独走し、右足ミドルを叩き込む。87分には、右CKにDF池松大騎がヘディングシュート。ポストに弾かれたところへMF松本和樹が詰めて追加点に。アウェイできっちり2ゴールを奪ったHondaは暫定3位とする。◇青森 4-0 V大分ラインメール青森にとって今季2度目の複数得点は今季最多の4ゴール。ホームにヴェルスパ大分を迎えてまずは12分、右サイドから崩してエースのFWベッサが先制点を叩き込む。20分には左CKの流れからDF河西真、32分には右CKからFW村上弘有が追加点。そして56分、やはり右CKからフリックされたボールに走り込んだDF長倉颯がダメ押しとなる4点目。ベッサ弾、そしてセットプレーから3ゴールの青森は8戦無敗に。堅守を売りにするチームなだけに、今後もセットプレーは大事にしていきたい。チーム状態は上がってきている印象だ。◇栃木C 3-1 ソニー昇格組・栃木シティは勝てば暫定2位というシチュエーションで17時キックオフ。ホームにソニー仙台FCを迎え入れたなか、25分にソニーMF平田健人のヘディング弾で先制される。それでも32分、エースFW吉田篤志の今季8ゴール目で同点に。後半は幾度なく決定機を作るもなかなかシュートが枠へ飛ばず。ドロー決着で勝ち点1を分け合うイメージが湧く。迎えた86分、右サイドから吉田が仕掛け、ゴール前でラストパスに足を出したのはFW藤原拓海。快足アタッカーの今季4ゴール目が決まり、栃木Cがとうとう逆転に成功する。続く90+2分には吉田のオーバーヘッド弾でダメ押し。エース吉田の2ゴール1アシストで勝ち切った栃木Cが暫定2位浮上だ。◇23日の注目試合明日は前節終了時点で4位のヴィアティン三重が、ホームで同7位・レイラック滋賀と対戦。互いにJ3参入を目指して“本気”のチーム…滋賀はそろそろギアを上げねば今後が苦しい。また前節終了時点で2位のFCティアモ枚方は、アウェイで同6位・沖縄SVと対戦。勝てば2位、そして首位高知との勝ち点「8」差をキープすることできるが、果たして。◆第13節6月22日(土)クリアソン新宿 1-4 高知ユナイテッドSC横河武蔵野FC 0-2 Honda FCラインメール青森 4-0 ヴェルスパ大分栃木シティ 3-1 ソニー仙台FC6月23日(日)[13:00]ヴィアティン三重 vs レイラック滋賀ブリオベッカ浦安 vs ミネベアミツミFCFCマルヤス岡崎 vs アトレチコ鈴鹿[15:00]沖縄SV vs FCティアモ枚方◆順位表(暫定)1位 高知ユナイテッドSC | 勝ち点33 | +172位 栃木シティ | 勝ち点23 | +63位 Honda FC | 勝ち点22 | +74位 FCティアモ枚方 | 勝ち点22 | +35位 ヴィアティン三重 | 勝ち点20 | +46位 ラインメール青森 | 勝ち点19 | +67位 沖縄SV | 勝ち点19 | +38位 レイラック滋賀 | 勝ち点17 | +59位 ヴェルスパ大分 | 勝ち点17 | -210位 アトレチコ鈴鹿 | 勝ち点16 | +211位 ソニー仙台FC | 勝ち点15 | -312位 FCマルヤス岡崎 | 勝ち点13 | -313位 横河武蔵野FC | 勝ち点12 | -1114位 ブリオベッカ浦安 | 勝ち点11 | -315位 クリアソン新宿 | 勝ち点10 | -1516位 ミネベアミツミFC | 勝ち点6 | -16