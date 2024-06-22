NiziUがオープニングテーマを担当！TVアニメ 「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」予告PVが解禁

ミュージックシーンを席巻中の9人組ガールズグループNiziU。彼女たちが7月24日（水）にリリースする1st EP 「RISE UP」のタイトル曲であり、TVアニメ「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」のオープニングテーマにも起用される「RISE UP」が同アニメの予告PVとともに本日（22日）公開された。先日公開された「RISE UP」のジャケット写真では、NiziUが描かれたアニメ絵柄の期間生産限定盤のジャケットも大きな話題に。楽曲が作品のスリリングなバトルシーンともマッチした映像にも注目だ。

なお、本日「RISE UP」の先行配信もスタートもアナウンスされ、7月7日（日）より、原曲の日本語バージョンはもちろんのこと、初回生産限定盤Bに収録される同曲の英語バージョン、韓国語バージョンも同時配信されることも明らかになった。海外でも人気を博す「神之塔 -Tower of God-」との相乗効果によるグローバルなヒットも期待される。さらに本日からはApple Music Pre-add、Spotify Pre-saveキャンペーンもスタート。期間内に「RISE UP」「RISE UP -English ＆ Korean ver.-」をApple Musicの “Pre-add”、Spotifyの “Pre-save”事前登録すると、オリジナル待ち受け画像をゲットできるという内容となっている。

■リリース情報

1st EP 「RISE UP」

2024年7月24日（水）発売



予約はコチラ



【初回生産限定盤A（CD＋DVD）】ESCL 6000‐1

価格：2,800円（税込）

※スリーブ仕様

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回A ver. 全10種（集合絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入

※ポスターブックレット封入

※集合絵柄ステッカー1種封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



＜初回生産限定盤A 収録曲＞4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



＜DVD＞

「RISE UP」Jacket Shooting Making Movie



【初回生産限定盤B（CD＋ブックレット）】ESCL 6002‐3

価格：2,800円（税込）

※シリアルナンバー入りチラシ封入

※トレーディングカード初回B ver. 全10種（集合絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入

※ソロ絵柄ステッカー全9種のうち1種ランダム封入



＜初回生産限定盤B 収録曲＞6トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -English ver.-

04.BELIEVE -English ver.-

05.RISE UP -Korean ver.-

06.BELIEVE -Korean ver.-



＜ブックレット＞

32P撮り下ろしフォト・ブックレット封入



【通常盤（CD）】ESCL 6004

価格：1,700円（税込）

※初回仕様：シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様：トレーディングカード通常盤 ver. 全10種（集合絵柄1種、サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



＜通常盤 収録曲＞4トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE

03.RISE UP -Instrumental-

04.BELIEVE -Instrumental-



【期間生産限定盤（CD）】ESCL6005

価格：1,500円（税込）

※描き下ろしアニメ絵柄ジャケット仕様

※描き下ろしアニメ絵柄ピクチャーレーベル仕様

※初回仕様：シリアルナンバー入りチラシ封入

※初回仕様：トレーディングカード期間生産限定盤ver. 全10種（描き下ろしアニメ絵柄1種、直筆メッセージ＆サインプリント入りソロ絵柄9種）のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



＜期間生産限定盤 収録曲＞2トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE



【WithU盤（ソロ盤）】ESC8 170-8

価格：1,500円（税込）

※Sony Music Shopのみで販売

※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定（完全受注生産限定商品）



・MAKO盤（ESC8-170）

・RIO盤（ESC8-171）

・MAYA盤（ESC8-172）

・RIKU盤（ESC8-173）

・AYAKA盤（ESC8-174）

・MAYUKA盤（ESC8-175）

・RIMA盤（ESC8-176）

・MIIHI盤（ESC8-177）

・NINA盤（ESC8-178）



※初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤のCDとは収録曲数が異なります。

※NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員限定（完全受注生産限定商品）

※ソロジャケット＆ピクチャーレーベル特別仕様

※トレーディングカード各メンバーver. 全3種（直筆メッセージ＆サインプリント入り）のうち1種ランダム封入

※三つ折り歌詞ブックレット封入



＜WithU盤 収録曲＞2トラック収録

01.RISE UP

02.BELIEVE



※「WithU盤」は、NiziU OFFICIAL FANCLUB「WithU」または「WithU MOBILE」会員様だけがご購入いただける商品です。

※完全受注生産限定商品となりますので、お早めにご予約ください。



■関連リンク

NiziU 公式サイト

