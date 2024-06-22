[6.22 J2第21節](カンセキ)

※19:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 23 福島隼斗

DF 33 ラファエル

MF 10 森俊貴

MF 15 奥田晃也

MF 18 川名連介

MF 19 大島康樹

MF 24 神戸康輔

MF 42 南野遥海

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 3 黒崎隼人

DF 17 藤谷匠

MF 20 井出真太郎

MF 44 揚石琉生

FW 29 矢野貴章

FW 38 小堀空

監督

小林伸二

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 22 佐々木翔悟

DF 67 日高大

MF 4 田口泰士

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 20 高木俊幸

FW 10 小森飛絢

FW 16 横山暁之

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 19 岡庭愁人

DF 40 メンデス

MF 8 風間宏矢

MF 44 品田愛斗

FW 17 林誠道

FW 39 新明龍太

監督

小林慶行