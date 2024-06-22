栃木vs千葉 スタメン発表
[6.22 J2第21節](カンセキ)
※19:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 18 川名連介
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 3 黒崎隼人
DF 17 藤谷匠
MF 20 井出真太郎
MF 44 揚石琉生
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 22 佐々木翔悟
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 20 高木俊幸
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 39 新明龍太
監督
小林慶行
※19:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 23 福島隼斗
DF 33 ラファエル
MF 10 森俊貴
MF 15 奥田晃也
MF 18 川名連介
MF 19 大島康樹
MF 24 神戸康輔
MF 42 南野遥海
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 3 黒崎隼人
DF 17 藤谷匠
MF 20 井出真太郎
MF 44 揚石琉生
FW 29 矢野貴章
FW 38 小堀空
監督
小林伸二
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 22 佐々木翔悟
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 20 高木俊幸
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 40 メンデス
MF 8 風間宏矢
MF 44 品田愛斗
FW 17 林誠道
FW 39 新明龍太
監督
小林慶行