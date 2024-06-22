[6.22 J1第19節](三協F柏)

※19:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 21 佐々木雅士

DF 3 ジエゴ

DF 4 古賀太陽

DF 22 野田裕喜

DF 32 関根大輝

MF 5 高嶺朋樹

MF 6 山田雄士

MF 10 マテウス・サヴィオ

MF 28 戸嶋祥郎

FW 14 小屋松知哉

FW 19 細谷真大

控え

GK 1 猿田遥己

DF 2 三丸拡

DF 24 川口尚紀

MF 25 鵜木郁哉

MF 29 島村拓弥

MF 33 白井永地

FW 15 木下康介

監督

井原正巳

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 24 東俊希

MF 51 加藤陸次樹

MF 77 大橋祐紀

FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ

FW 10 マルコス・ジュニオール

控え

GK 22 川浪吾郎

DF 16 志知孝明

MF 17 エゼキエウ

MF 18 柏好文

MF 25 茶島雄介

MF 40 小原基樹

FW 20 ピエロス・ソティリウ

監督

ミヒャエル・スキッベ