柏vs広島 スタメン発表
[6.22 J1第19節](三協F柏)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 21 佐々木雅士
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 22 野田裕喜
DF 32 関根大輝
MF 5 高嶺朋樹
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 1 猿田遥己
DF 2 三丸拡
DF 24 川口尚紀
MF 25 鵜木郁哉
MF 29 島村拓弥
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 10 マルコス・ジュニオール
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 21 佐々木雅士
DF 3 ジエゴ
DF 4 古賀太陽
DF 22 野田裕喜
DF 32 関根大輝
MF 5 高嶺朋樹
MF 6 山田雄士
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 28 戸嶋祥郎
FW 14 小屋松知哉
FW 19 細谷真大
控え
GK 1 猿田遥己
DF 2 三丸拡
DF 24 川口尚紀
MF 25 鵜木郁哉
MF 29 島村拓弥
FW 15 木下康介
監督
井原正巳
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 24 東俊希
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
FW 10 マルコス・ジュニオール
控え
GK 22 川浪吾郎
DF 16 志知孝明
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
FW 20 ピエロス・ソティリウ
監督
ミヒャエル・スキッベ