[6.22 J1第19節](ヤマハ)

※18:30開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 15 鈴木海音

DF 36 リカルド・グラッサ

DF 50 植村洋斗

MF 7 上原力也

MF 14 松本昌也

MF 16 レオ・ゴメス

MF 37 平川怜

FW 11 ジャーメイン良

FW 99 マテウス・ペイショット

控え

GK 24 杉本光希

DF 3 森岡陸

DF 26 西久保駿介

MF 10 山田大記

MF 19 ブルーノ・ジョゼ

MF 28 鹿沼直生

MF 40 金子翔太

監督

横内昭展

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 24 鳥海晃司

DF 33 西尾隆矢

MF 7 上門知樹

MF 10 田中駿汰

MF 25 奥埜博亮

MF 27 カピシャーバ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 31 清水圭介

DF 23 山下達也

MF 4 平野佑一

MF 11 ジョルディ・クルークス

MF 19 為田大貴

MF 48 柴山昌也

FW 35 渡邉りょう

監督

小菊昭雄