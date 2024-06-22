磐田vsC大阪 スタメン発表
[6.22 J1第19節](ヤマハ)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 19 ブルーノ・ジョゼ
MF 28 鹿沼直生
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 7 上門知樹
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 23 山下達也
MF 4 平野佑一
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
監督
小菊昭雄
※18:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 15 鈴木海音
DF 36 リカルド・グラッサ
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 14 松本昌也
MF 16 レオ・ゴメス
MF 37 平川怜
FW 11 ジャーメイン良
FW 99 マテウス・ペイショット
控え
GK 24 杉本光希
DF 3 森岡陸
DF 26 西久保駿介
MF 10 山田大記
MF 28 鹿沼直生
MF 40 金子翔太
監督
横内昭展
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 7 上門知樹
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 23 山下達也
MF 4 平野佑一
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
監督
小菊昭雄