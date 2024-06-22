TWICE、日産スタジアム公演2daysの模様を全国の映画館に生中継
■日産スタジアムでの単独ライブは、海外女性アーティストとしては初めて、K-POPアーティストでは史上3組目
7月27日・28日に、神奈川・日産スタジアムにて開催される『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』のライブ・ビューイング開催が決定した。
TWICE史上最大規模で展開中の5度目のワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’』。日本では、2023年5月に開催されたヤンマースタジアム長居、味の素スタジアムに加えて、12月にはバンテリンドーム ナゴヤ、福岡PayPayドームで追加公演が開催され、約37万人を動員、絶大な影響力を証明した。
そして『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』と題し、7月にヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間のスタジアム公演を開催。日産スタジアムでの単独ライブは、海外女性アーティストとしては初めて、K-POPアーティストでは史上3組目となる。
そんな注目のステージが、7月27日公演はライブ・ビューイング独占で、最終日となる28日公演も全国各地の映画館に生中継で届けられる。
デビュー以来、数多くの偉業を成し遂げ、“スタジアムアーティスト”として圧倒的な存在感を放つ、TWICEのスタジアムライブをぜひチェックしよう。
イベント情報
『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL LIVE VIEWING』
07/27（土）18:00開演
07/28（日）17:00開演
会場： 全国各地の映画館
映画館情報はこちら
https://liveviewing.jp/readytobe_special/
ライブ・ビューイングの詳細はこちら
https://liveviewing.jp/readytobe_special/
TWICE OFFICIAL SITE
https://www.twicejapan.com/