Aile The Shota、MANATO、SOTAによるユニット・ShowMinorSavageが新曲｢Ocean｣リリース
BMSGに所属する、Aile The Shota、MANATO(BE:FIRST)、SOTA(BE:FIRST)によるユニット・ShowMinorSavage(読み：ショウマイナーサヴェージ)が、7月10日にデジタルシングル｢Ocean｣をリリースすることを発表した。
本日OAされたBE:FIRSTがナビゲーターを務める、J-WAVE(81.3 FM)｢Amazon Music MILLION BILLION｣の番組にShowMinorSavageが出演し、本楽曲をラジオで初解禁した。
また、アートワークを手掛けるのは、NujabesをはじめHYDEOUT PRODUCTIONS関連の作品を数多く手掛けるグラフィックデザイナー・FJD 藤田二郎氏。色鮮やかに描かれた藤田氏ならではのアートワークが本楽曲をさらに引き立てる。
本日より、Apple Music・SpotifyでPre-add/Pre-saveを行うと、”ShowMinorSavage”のデジタルフォトがもれなく貰えるキャンペーンもスタートしている。
Digital Single「Ocean」
2024年7月10日（水）Out
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/sms_ocean
Pre-add / Pre-save詳細はこちら
https://bmsg.tokyo/topic/sms-ocean-preadd-presave/
関連リンク
◆ShowMinorSavage オフィシャルYouTubeチャンネル