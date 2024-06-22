BMSGに所属する、Aile The Shota、MANATO(BE:FIRST)、SOTA(BE:FIRST)によるユニット・ShowMinorSavage(読み：ショウマイナーサヴェージ)が、7月10日にデジタルシングル｢Ocean｣をリリースすることを発表した。

本日OAされたBE:FIRSTがナビゲーターを務める、J-WAVE(81.3 FM)｢Amazon Music MILLION BILLION｣の番組にShowMinorSavageが出演し、本楽曲をラジオで初解禁した。

本楽曲を手掛けるのは、Number_i、向井太一、FIVE NEW OLD、雨のパレード、AAAMYYYなど、幅広く楽曲を手掛けるMONJOEと、BMSGを主宰するSKY-HI。心地よい潮風を感じるチリングなサウンドと、大切な人との“あたりまえ”を描いたリリックが相まった、ShowMinorSavageならではのグルービーな楽曲となっている。　

また、アートワークを手掛けるのは、NujabesをはじめHYDEOUT PRODUCTIONS関連の作品を数多く手掛けるグラフィックデザイナー・FJD 藤田二郎氏。色鮮やかに描かれた藤田氏ならではのアートワークが本楽曲をさらに引き立てる。

本日より、Apple Music・SpotifyでPre-add/Pre-saveを行うと、”ShowMinorSavage”のデジタルフォトがもれなく貰えるキャンペーンもスタートしている。

Digital Single「Ocean」


2024年7月10日（水）Out
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/sms_ocean
Pre-add / Pre-save詳細はこちら
https://bmsg.tokyo/topic/sms-ocean-preadd-presave/

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