TWICE、7月に開催される日産スタジアム公演のライブビューイングが決定！

2024年7月27日(土)、28日(日)に日産スタジアム(神奈川県)で開催される「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を、全国各地の映画館でライブ・ビューイングすることが決定した。TWICE史上最大規模で展開中の5度目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE'」。日本では、昨年5月に開催したヤンマースタジアム長居、味の素スタジアムに加えて、12月にはバンテリンドーム ナゴヤ、福岡PayPay ドームで追加公演を開催し、約37万人を動員。絶大な影響力を証明した。

そして「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」と題し、7月にヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムでの計6日間のスタジアム公演を開催することを発表。日産スタジアムでの単独ライブは、海外女性アーティストとしては初めて、K-POPアーティストでは史上3組目となる。そんな注目のステージを、7月27日(土)公演はライブ・ビューイング独占で、最終日となる7月28日(日)公演も全国各地の映画館に生中継で届ける。デビュー以降、数多くの偉業を成し遂げ、“スタジアムアーティスト”として圧倒的な存在感を放つ、TWICEのスタジアムライブから目が離せない。

■ライブ・ビューイング概要

「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL LIVE VIEWING」

【日時】

2024年7月27日(土)18:00 開演

2024年7月28日(日)17:00 開演



【会場】

全国各地の映画館

映画館はこちら

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



【料金】

4,500円(税込/全席指定)

※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



【チケットスケジュール/お申込み】

◯ファンクラブ先行(抽選)

2024年6月22日(土)18:00〜6月30日(日)23:59

・ONCE JAPAN

・ONCE JAPAN MOBILE

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※プレオーダーと同じ受付期間となっておりますが、ファンクラブ先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。



◯プレオーダー(抽選)

2024年6月22日(土)18:00〜6月30日(日)23:59

イープラス

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。



◯一般発売(先着)

2024年7月20日(土)12:00〜7月26日(金)12:00

・イープラス

・全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



【企画・主催】

JYPエンターテインメント / ワーナーミュージック・ジャパン



【配給】

ライブ・ビューイング・ジャパン



※チケットご購入、ご来場前に必ずHP記載の注意事項をご確認ください。



