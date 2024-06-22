【宝塚記念】戸崎圭太騎手がローシャムパークでグランプリ獲りへ！冨田アナが直撃取材



【動画】宝塚記念 戸崎圭太騎手に直撃インタビュー｜https://youtu.be/ScX0VGFoCw8

【ウイニング競馬 2024年6月22日（土）テレビ東京系列15:00～／BSテレ東 14:30～】

【東京】10Ｒ日野特別、11Ｒ江の島Ｓ

【京都】10ＲストークＳ、11Ｒ天保山Ｓ

【函館】11Ｒ青函Ｓ

いよいよ春の東京開催も最終週！京都・函館との3場開催でお届けします。京都メインではダートの猛者が集う「天保山S」。函館ではスピード自慢の実力馬が集結する「青函Ｓ」が行われます。

秋の大舞台へ飛躍のきっかけを掴むのはどの馬か!?また、日曜日に行われるGI「宝塚記念」も大特集。日本のスターホースが集結する春の総決算を徹底分析しますのでお楽しみに！

＜出演者＞

【司会者】

斉藤慎二（ジャングルポケット）、冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

【解説者】

大久保洋吉（元調教師）、三嶋まりえ（東京スポーツ）、キャプテン渡辺

【実況者】

矢野吉彦、板垣龍佑（テレビ東京アナウンサー）、立川周（テレビ東京アナウンサー）



第65回宝塚記念（GI）枠順

2024年6月23日（日）4回京都8日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 シュトルーヴェ（セ5 D.レーン）

2-2 ジャスティンパレス（牡5 C.ルメール）

3-3 ベラジオオペラ（牡4 横山和生）

4-4 ドウデュース（牡5 武豊）

4-5 ディープボンド（牡7 幸英明）

5-6 ヒートオンビート（牡7 坂井瑠星）

5-7 プラダリア（牡5 池添謙一）

6-8 カラテ（牡8 岩田望来）

6-9 ソールオリエンス（牡4 横山武史）

7-10 ローシャムパーク（牡5 戸崎圭太）

7-11 ヤマニンサンパ（牡6 団野大成）

8-12 ブローザホーン（牡5 菅原明良）

8-13 ルージュエヴァイユ（牝5 川田将雅）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。