今週のUKシングル・チャートは、サブリナ・カーペンターの最新シングル「Please Please Please」が先週の3位から上昇し首位に輝いた。サブリナは前シングル「Espresso」が先週と変わらず2位をキープし、今週、トップ2を占めた。全英チャート史上、女性アーティストでは最年少(25歳1ヶ月10日)での快挙だという。先週まで2週連続で1位だったエミネムの「HOUDINI」は3位に後退。今週新たにトップ10入りした新曲はなかった。

She's workin' late, 'cause she's a RECORD BREAKER ????



Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) makes UK Official Chart HISTORY with #PleasePleasePlease ???? and #Espresso ☕



Bloody hell! Congrats Sabrina, babes ????



