スヌーピーと一緒に考える「悪いひとってどんな人？」

“「ピーナッツ(PEANUTS)」には、わたしたちのとるに足らない、そして簡単にわりきれず、複雑で、なやみと笑いに満ちた日々が、えがかれている。えらそうじゃない、切実で手のひらサイズな問いが、登場人物の口からこぼれている。

彼らは「答え」をくれるのではなく「問い」をつぶやく。教えてくれるのではなく、いっしょになやんでくれる。そうしてようやく、しっくりきていなかった「あなたはあなたのままで」みたいなことばが、ちょっとだけ味がしてくる気がする。”

これは『13歳からのきみへ スヌーピーの自分らしく生きることば』(原著 チャールズ・M・シュルツ/訳 谷川俊太郎/文 永井玲衣 世界文化社)の中で、哲学者の永井玲衣さんが寄せた文章だ。

本書は谷川俊太郎さん訳の「ピーナッツ」の仲間たちがつぶやくことばに、哲学者・永井玲衣さんの文が添えられた一冊。「彼らの問い」が自分と重なり合って、心の中にしみてくる。本書から抜粋紹介する第1回は、自分らしさを見つけることばをお届けした。

第2回はモヤモヤしているあなたに寄り添うことばをお伝えする。

スヌーピー

空想好きなビーグル犬。飼い主の名前をちっとも覚えず「丸顔の男の子」としか思っていない。ありのままの自分が好きで、日々の小さなしあわせを見つけるのが得意。

チャーリー・ブラウン

スヌーピーの飼い主。野球が命。連敗続きだが仲間との温度差にもめげず監督と投手をつとめている。思いやりがあり優しいが、優柔不断であれこれ考えこむタイプ。

ルーシー

大のやかまし屋でチャーリー・ブラウンやライナスには特にシビア。シュローダーにだけは乙女!いつも自信満々で少しわがままだが、自分の気持ちには素直。

ペパーミント パティ

運動神経抜群だけど勉強は大の苦手。父子家庭に育つ。どんなにひどい成績でも自分を見失わないのに、なぜか自分の大きい鼻に絶望。

マーシー

勉強が得意で面倒見のよい優等生。運動は大の苦手でペパーミントパティを「先ぱい」と呼ぶ。まじめで成績優秀、両親の期待の大きさに少し疲れている。

ライナス

ルーシーの弟。「安心毛布」が手ばなせない哲学少年。サリーに「バブーちゃん」と呼ばれている。

リラン

ルーシーとライナスの弟。スヌーピーといっしょにはしゃぐのが大好き。

サリー

学校ぎらいで兄のチャーリー・ブラウンに甘えてばかり。校舎と会話するなど不思議ちゃんな面も。当たり前なことでも「なぜ?」が止まらない。

モヤモヤ考えてしまうときに寄り添うことば

応急処置の授業で習ったんですけど、もしだれかを傷つけたら、一番いい治療法は、ただちにあやまることです。(マーシー)

In first-aid class I learned that if you have offended someone, the best treatment is to apologize immediately..

トラブルが起こると、弁明したくなっちゃったり、すぐに解決策を出さなきゃって思ったりしてしまう。そうではなく、まずあやまることなんだなあ。「応急処置」という言い方も素敵だ。いきなり完治はしない。でも必要な処置なのだ。

だれが悪いひとでだれがいいひとなのかなんて、だれが言えるのさ?(チャーリー・ブラウン)

Who is to say who is bad or who is good?

自分がどこから考えて、どういう立場で判断しているのか、わたしたちはついつい忘れてしまう。だからといって、自分は何も判断できないと決めこんじゃうのも、どこかちがう気がする。考えるってむずかしいなあ。

自分の考えることを書くんですか、それとも先生がたが生徒に書いてほしいとわたしたちが考えることを書くんですか?(サリー)

Do you want us to write what we think, or what we think you want us to write?

わたしが先生だとして、どうやって答えよう?ある小学生に「考えを教えて」と聞いたとき「どうせ正解あるんでしょ」と言われたことがある。わたしの中に言ってほしいことがあるときもなくはないけど、でもわたしはあなたの答えを知りたいと思っているよ。だからわたしの答えは「あなたが考えることを書いて」!

人生が不公平だって感じるとき、お兄ちゃんならどうする?(サリー)

What do you do when you feel that life is treating you unfairly ?

あなたがチャーリー・ブラウンだったら、なんて答える?わたしだったら「仲間といっしょに社会を変えようとする」かなあ。いや、でもやっぱりサリーみたいに、「いろんなひとに聞いてみる」かもしれない。きっと、すぐに答えを出さなきゃいけないわけじゃないから。

配られたカードで勝負するしかないのさ…(スヌーピー)

You play with the cards you’re dealt...

気がついたらここに生まれて、こう育って、こうやって生きている。理不尽なことだってある。あきらめのように聞こえるけど、決意のようにも思える。どっちにするかは、わたしが決められる。

『13歳からのきみへ スヌーピーの自分らしく生きることば』

原著/チャールズ・M・シュルツ 訳/谷川俊太郎 文/永井玲衣

世界文化社刊

スヌーピーと考える、「何者でもないぼく」を愛するということ