グラビティゲームアライズは、インディーゲームのイベント「TOKYO SANDBOX 2024」にてPC用シミュレーション「Aeruta(アルタ)」を試遊出展した。

「アルタ」は、ダンジョンを冒険するアクションパートと、パン屋の経営シミュレーションパートの2つを組み合わせたインディーゲーム。ドット絵のビジュアルを採用しており、キツネ耳の少女チャヤなどビジュアルの可愛さがポイントの作品だ。5月に開早期アクセスを始したタイトルとなっており、「TOKYO SANDBOX 2024」にて本作が試遊できた。

アクションパートはマップ内に存在する敵を倒し、素材を集めつつ最後に待ち構えているボスの撃破を目指す。今回の試遊版では複数の武器が用意されていたが、今回はめん棒(麺棒)を選択。一般的なゲームではあまり見かけない武器だが、これはパンの生地をこねる際に使うキッチン用品である。しかし、チャヤはこれをブンブン振り回して敵を攻撃。この際のモーションがかなり良くできており、全力でめん棒を振る姿が非常にかわいい。

一方の経営シミュレーションパートは、パン屋のオーブンを壊してしまったためお手伝いすることに。ここではお店を営むイーフィが焼いたパンをテーブルに並べたり、レジ打ちをしたりといったゲームプレイが用意されており、ミニゲーム的な内容になっていた。

主要キャラクターだけでなく登場する敵キャラクターも全体的にまるっとしていているなど可愛らしさを前面に押し出した一作。Steamでは体験版も配信されているので気になった人はプレイしてみてはいかがだろうか。

