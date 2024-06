70年以上続く四条烏丸の老舗寿司店では、にぎり7貫を3,000円から楽しめる！

食通が行きつけにするハイコスパな寿司店を紹介する「秘密の自腹寿司」。今回は京都在住ライターの中井シノブさんがおすすめする、街中の老舗寿司店をご紹介。

〈秘密の自腹寿司〉

高級寿司の価格は3〜5万円が当たり前になり、以前にも増してハードルの高いものに。一方で、最近は高級店のカジュアルラインの立ち食い寿司が人気だったり、昔からの町寿司が見直され始めたりしている。本企画では、食通が行きつけにしている町寿司や普段使いしている立ち食い寿司など、カジュアルな寿司店を紹介してもらう。

教えてくれる人

中井シノブ

京都在住ライター。京都を中心に関西の飲食店を取材紹介する。取材店は1.5万軒以上。趣味は外飯、外酒、猫とまったり。「あまから手帖」でコラム記事を連載中。

のれんをくぐるにはちょっとした勇気がいる

ガラス戸3枚分ほどの間口。その中央にのれんが揺れる

四条烏丸からすぐ。大丸京都店の東隣に、「寿しさか井」と染め抜かれたのれんがかかる。京都繁華街のど真ん中、周辺にはカフェなど飲食店がひしめいている。錦市場の入口近くということもあって、店先を不思議そうにのぞいていく海外からの観光客も多い。寿司屋であることはわかるが、はて、どんな店なのだろう。

店主の坂井繁夫さん。無駄の無い動きで寿司をつくりあげる

小さなガラス窓からそっとうかがうと、店主が黙々と手を動かしている。その手元には棒状に伸ばした酢飯や、小ぶりな丼。マグロや鯛のサクを切り分けていたり、手際よく酢締めした鯖の皮を引いていたり。的確で素早い所作を見るだけで、この店の主人が熟達した職人であることがわかる。

酢飯をギュッと巻いて棒状に

粒が立ってふっくらした酢飯を、酢で締めた鯖の上にのせ、布巾でキュッと巻く。徐々にできあがる鯖寿司やミックス丼を見ていると「これは、なんとしてでも食べて帰らねば」という思いがわく。

客席は6席のみ。空いていれば幸運!なのだ

予約もせずに、いきなりのれんをくぐってもいいものか。けれど、心配はご無用。ガラリと引き戸を開けると、女将さんの明るい声が迎えてくれる。ただし、客席は6席のみ。席が空いていれば入店叶うが、満席なら「また次回」ということになる。「せっかく訪ねたのだから待ってでも」という人も多く、昼時は行列ができることもある。

変わらないメニューも常連にとっては嬉しいこと

「寿しさか井」の開業は昭和28(1953)年。現在の店主坂井繁夫さんは、2代目だ。幼い頃から自宅でネタの準備をしたり、ご飯を炊いたりする両親の姿を見てきたという。誰に言われるともなく、いつかは店を継ぐのだと心に決めていたそうだ。とはいえ、大阪の寿司店で3年ほど修業をして基礎を身に付け、50年ほど前に店に入った。

にぎり寿しはもちろん、ミックス丼や穴子すし丼など名物料理ばかり

「鯖寿司」「にぎり寿し」「ミックス丼」とメニューはまんべんなく注文が入って売り切れる。人気の「ミックス丼」は2,500円、赤貝や生海老も入った「ゴージャス丼」は3,000円

「人気のメニューは?」と聞くと「うちは、どのお寿司もまんべんなく出るの」と女将さん。「どれもおいしいから」というのが理由だが、初めてで迷っている客がいると、女将さんが好みを聞いて、さりげなくアドバイスしてくれる。メニューにはないが「ゴージャス丼」という一品もある。これは、ミックス丼に赤貝や生海老なども加わったもので、お値打ち。そのおいしさを知る常連は必ずこれを注文するそう。

71年も店が続くのには理由がある。一つ目は、毎日届く新鮮な魚介類。長年付き合いのある魚卸や大阪からの担ぎの魚商が「さか井さんには、この魚」と見極め届けてくれる。二つ目は、旨いシャリ。小粒な米を出汁と酒で炊くから、その旨みを吸ってまったり。シャリだけでもお代わりしたくなる旨さなのだ。

注文が通ってからすりおろす山葵。香りが立って清々しい

三つ目は風味豊かな山葵。注文が入って使う前にすりおろす山葵は、辛みも香りもイキイキとして、シャリやネタのおいしさを引き立てる。

夫婦漫才のようなおふたりのやりとりが楽しい

そして、「またここに来たい!」と思う何よりの理由は、底抜けに明るい坂井夫妻の会話のキャッチボール。阿吽の呼吸とでも言うのだろうか、ご主人の穏やかなボケに、女将さんが間合いよくツッコミを入れる。ふたりのやりとりの面白さに、客全員が笑っていることもしばしば。以前、祇園で漫才を楽しんだ後の客がこの店を訪れ、ふたりの会話に大爆笑! 「寄席と同じくらい笑った」と帰っていったこともあるとか。女将さんの「おいしいもん知らんかったら損やで!」という名言も、客の心に突き刺さる。

新鮮なネタが魅力の「にぎり寿し」3,000円

「にぎり寿し」は、旨みのあるシャリときちんと仕事を施したネタのバランスが冴える7貫。ウニの軍艦、ホタテ、生海老、煮穴子、イカ、ヨコワ、鯛など。ヨコワが赤身に、ホタテがアジにと、寿司のラインアップは仕入れや季節によって変わる。小ぶりで食べやすく、酒のアテにもちょうどいい。ついお酒が進み、鉄火巻など細巻を、追加で注文する人も多いそうだ。

年中味わえる「穴子ずし丼」や「鯖寿司」は、持ち帰りもOK!!

店をのぞいて満席ならば、テイクアウトもおすすめ。人気の「穴子ずし丼」や「鯖寿司」は、「持ち帰り用に」と注文しておき、引き取りにくればいい。帰りの新幹線やホテルで味わうのも楽しみだし、家族や友人へのお土産にもいい。

「穴子ずし丼」は2,000円。お酒と醤油で煮た穴子はふっくら優しい味わい。

瀬戸内や大阪など近海から届く穴子は、湯通ししてぬめりを取ってから、酒に醤油と砂糖を加えふっくら煮あげる。白ご飯ではなくシャリと合わせることで、よりすっきりした味わいになり、食べ始めると箸が止まらなくなる。

できあがると、さっと炙った海苔を、女将さんが目の前で揉んでかけてくれる。海苔の香ばしい香りがただよって、それだけでお腹が動き出す。夏になると「鱧ずし」のほか、鱧の白焼きなども登場するという。予約をすれば、鱧の炙りなども用意してくれる。

持ち帰り用の「鯖寿司」3,500円。

京名物のひとつともいえる「鯖寿司」も、この店では1本3,500円とお値打ち。上質な鯖を使っているにもかかわらず、こんな値段にできるのは「長年の仕入れルートがあるから」だと女将さん。ほどよく締めた鯖のやわらかな味わいが旨いシャリによく合う。家族へのお土産にと買った客が、新幹線で1貫つまみ、止まらなくなって平らげてしまったというエピソードも。

ここにこの店がある限り通いたい

「いつまで続けられるか」とご主人は言うが、その動きはキビキビとしていかにも楽しげ。店の近くにある自宅で、毎朝6時から数時間かけて仕込みをし、準備万端で店に出るという。開業以来の客もいるし、週に1度か2度、もう何十年も通っている常連もいる。彼らの心にあるのは、ただひとつ。「この店がある限り通いたい」という思いだ。

扉を開けるには、ほんの少し勇気がいるかもしれないが、ぜひ意を決してのぞいてみてほしい。カウンターに座る楽しみを存分に味わえるから。

<店舗情報>◆さか井住所 : 京都府京都市中京区高倉通錦小路下ル西魚屋町592TEL : 075-231-9240

※価格は税込。

文:中井シノブ 撮影:高嶋克郎

