【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、新作フィギュアなどの展示イベント「スマイルフェス2024」の東京会場を6月22日と23日に開催している。

本展示会では、同社をはじめ多数のホビーメーカーによる展示が行なわれ、フィギュアのほかプラモデルの新商品が初公開されている。

本誌ではイベント会場の取材を行なったため、会場の雰囲気を少しでも味わえるよう、各ブースの展示風景をフォトレポート形式で公開する。

なお本稿では、「グッドスマイルアーツ上海」や「threezero」、「フリーイング」、「KADOKAWA」などのフィギュアメーカーの展示ブースの様子をお届けする。

threezero

ウイング

カドコレ(KDColle)

ルミナスボックス

ワンダフルワークス

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS / 集英社・『ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN PRODUCTION CONSORTIUM

(C)HEADGEAR

(C)Tatsunoko Production

(C)Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

(C)丸⼭くがね・KADOKAWA刊/劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会

(C)MAGES./5pb./ChiyoSt. Inc.

(C)2018 MAGES./KADOKAWA/未来ガジェット研究所

(C)暁なつめ・三嶋くろね 発行:株式会社KADOKAWA

(C)VisualArt's/Key

(C)neco

(C) 蝸牛くも・SBクリエイティブ/ゴブリンスレイヤー2製作委員会

(C) 2023 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブV」製作委員会

(C)上海アリス幻樂団

(C)2014 ひろやまひろし・TYPE-MOON/KADOKAWA 角川書店刊/「プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!」製作委員会

(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会

(C)2017 Manjuu Co.ltd & Yongshi Co.ltd All Rights Reserved.

(C)クール教信者/双葉社

(C)kouri

(C)2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2