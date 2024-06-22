ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¡ÈY-3¡É»ÅÍÍ¤Î¹âµé¥¢¥¤¥Æ¥à»¿ÈÝ¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¹â¤¤¡×
Ìó10Ëü¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤äÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤º¤é¤ê
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï6·î22Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖY-3¡×¤Î¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖY-3¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿°ìÃå¡£¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFIRE¡Ê±ê¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Ç»º°¤Î¥Û¡¼¥àÍÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡¢Çò´ðÄ´¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÍÑ¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±ê¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÃåÍÑ¡£¡ÖY-3 JFA ¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÀÄ¤ÈÇò¤ÎÂµ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°ìÃå¤Ç¡¢±ê¤È¤â¤ËÇØÃæ¤Ë¤Ï¥ä¥¿¥¬¥é¥¹ÌÏÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÃÍÃÊ¤Ï9Ëü6800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤â°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò16ÅÀÅ¸³«¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Ê¤É¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥¿¥±¡¢¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¡Ö½÷Í¥¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¹â¤¤¡×¡Ö¥À¥µ¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë