¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç04¡Û½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤Éü³è¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡¦¥á¥°¡õ¥«¥Ê¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿à¥á¥À¥ë¤Ø¤Î²ÝÂêá
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î¡Ç04Ç¯£¶·î£´Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö¥í¥·¥¢Àï»´ÇÔ¤Çà²ÝÂêá»³ÀÑ¤ß¡ª½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ ¥á¥°¡õ¥«¥Ê¡Ø¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¡Ù¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ½÷»Ò¤Ï¡Ç04Ç¯£µ·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤ª¤ê¤·¤âÁ°Ç¯¤ÎWÇÕ¤«¤é¤Îà¥á¥°¡¦¥«¥Êá¥Ö¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÅÜÅó¤Î£¶Ï¢¾¡¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´¾¡¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä
½ÉÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤ò£³¡¾£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ£µÏ¢¾¡¤È¤¤¤¦ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜ½÷»Ò¡£¿·¥¨¡¼¥¹¡¦·ª¸¶·Ã¡ÊÅö»þ19¡Ë¤«¤é¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ëÀë¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ£·ÀïÁ´¾¡¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç»×¤ï¤ÌàÀöÎéá¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÔºÇ½ªÆü¤Î¥í¥·¥¢Àï¤Ï¡¢¶¯¤¤¥µ¡¼¥Ö¤È¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢£³¡¾£°¤Ç»´ÇÔ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤Û¤É¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶¤Ï¹â¤µ¤Î¤¢¤ë£³Ëç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Âå¤ï¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âç»³²ÃÆà¡ÊÅö»þ19¡Ë¤â187Ñ¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÂÇ¤Ä¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¾¡Íø¤Þ¤Ç¤Ï¸Æ¤Ó¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ëà¥á¥°¡¦¥«¥Êá¥³¥ó¥Ó¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¼å¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿ÆüËÜ¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î·Ð¸³¤ÎÀõ¤µ¤¬¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Õ
1988Ç¯¥½¥¦¥ë¤«¤é£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÎÓÁÇ»Ò»á¤âÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤¬ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÀï¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶¯¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥í¥·¥¢¤òÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¸ÞÎØËÜÈÖ¤Ë¤ÏÍ½Áª¤Ç¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢Á°Ç¯11·î¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿à¥á¥°¡¦¥«¥Êá¤ÎÆó¿Í¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ô·ª¸¶¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥ì¥Õ¥È¤È¥é¥¤¥È¤ÎÎ¾Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë½ÀÆð¤Êµ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÂç»³¤Ë¤Ï¡¢ÎÏ¤ÇÇ±¤¸Éú¤»¤ëºÇ¶¯¤Î£´ÈÖÂÇ¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÊÂçÎÓ»á¡Ë¡Õ
Ãø¤·¤¤¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿à¥á¥°¡¦¥«¥Êá¥³¥ó¥Ó¡£ÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤ØÆÏ¤¯¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é£³¥õ·î´Ö¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
·ª¸¶¤Ï¡Ç19Ç¯¤Î¡ØSportsnavi¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¢¥Æ¥ÍÍ½ÁªÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¤Ï¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ò£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤Ë£³¡¾£°¤ÇÇÔÂà¡¢£µ°ÌÆþ¾Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°Ê¹ß¤Ï¥á¥À¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¡Ç00Ç¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤É¡¢ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ç03Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌøËÜ¾½°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÌøËÜ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÈ¸¶ÃÎ»Ò¤äÃÝ²¼²Â¹¾¡¢¹â¶¶¤ß¤æ¤¤éÎòÀï¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ª¸¶¡¢Âç»³¤Î19ºÐ¥³¥ó¥Ó¤Ïà¿·À¸ÆüËÜá¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤Éü³è¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜ½÷»Ò¤¬Èá´ê¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤ò28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ç12Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ª¸¶¤Î»Ñ¤âÂç»³¤Î»Ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç»³¤Ï¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¡Ç08Ç¯¤ÎËÌµþ¤ÏÃÇÇ°¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·ÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Âà¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡Ç10Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
·ª¸¶¤ÏËÌµþ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ£µ°ÌÆþ¾Þ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢É¨¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·V¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¡Ç16Ç¯£±·î¤Ë¤ÏÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬230»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇV¥ê¡¼¥°±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡Ç19Ç¯£¶·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤®¡¢£¶·î14Æü¤Ë£¶Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸½ºß¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£