22日、京都競馬場で行われた天保山ステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、2番手追走から直線で抜け出した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気サトノルフィアン(牡5、栗東・高橋康之厩舎)が、中団から脚を伸ばした3番人気エーティーマクフィ(牡5、栗東・武英智厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒3(良)。

さらに1/2馬身差の3着に13番人気メイショウテンスイ(牡7、栗東・河内洋厩舎)が入った。なお、2番人気ロードアウォード(セ4、栗東・吉岡辰弥厩舎)は13着に終わった。

勝ったサトノルフィアンは、父ゼンノロブロイ、母ヴィヴァシャスヴィヴィアン、その父Distorted Humorという血統。前走のBSイレブン賞に続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆サトノルフィアン(牡5)

騎手:坂井瑠星

厩舎:栗東・高橋康之

父:ゼンノロブロイ

母:ヴィヴァシャスヴィヴィアン

母の父:Distorted Humor

馬主:里見治

生産者:フジワラフアーム

【全着順】

1着 サトノルフィアン 1人気

2着 エーティーマクフィ 3人気

3着 メイショウテンスイ 13人気

4着 アルファマム 4人気

5着 コパノニコルソン 11人気

6着 ロードラディウス 12人気

7着 レオノーレ 8人気

8着 コパノパサディナ 14人気

9着 ハチメンロッピ 7人気

10着 メイショウダジン 16人気

11着 エルゲルージ 6人気

12着 ピンシャン 15人気

13着 ロードアウォード 2人気

14着 テーオーステルス 5人気

15着 スマートフォルス 9人気

16着 ベジャール 10人気