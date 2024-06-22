山形vs仙台 スタメン発表
[6.22 J2第21節](NDスタ)
※17:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 8 小西雄大
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
DF 83 菊地脩太
MF 7 高江麗央
MF 14 坂本亘基
MF 28 狩野海晟
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
DF 41 内田裕斗
MF 8 松下佳貴
MF 23 有田恵人
MF 24 名願斗哉
FW 9 中山仁斗
監督
森山佳郎
※17:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 8 小西雄大
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
DF 83 菊地脩太
MF 7 高江麗央
MF 14 坂本亘基
MF 28 狩野海晟
FW 9 有田稜
監督
渡邉晋
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 高田椋汰
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
MF 6 松井蓮之
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 27 オナイウ情滋
MF 37 長澤和輝
FW 7 中島元彦
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 20 知念哲矢
DF 41 内田裕斗
MF 8 松下佳貴
MF 23 有田恵人
MF 24 名願斗哉
FW 9 中山仁斗
監督
森山佳郎