[6.22 J2第21節](NDスタ)

※17:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 2 吉田泰授

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 19 岡本一真

MF 8 小西雄大

MF 10 氣田亮真

MF 18 南秀仁

MF 25 國分伸太郎

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 36 高橋潤哉

控え

GK 23 藤嶋栄介

DF 15 川井歩

DF 83 菊地脩太

MF 7 高江麗央

MF 14 坂本亘基

MF 28 狩野海晟

FW 9 有田稜

監督

渡邉晋

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

MF 6 松井蓮之

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 27 オナイウ情滋

MF 37 長澤和輝

FW 7 中島元彦

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 20 知念哲矢

DF 41 内田裕斗

MF 8 松下佳貴

MF 23 有田恵人

MF 24 名願斗哉

FW 9 中山仁斗

監督

森山佳郎