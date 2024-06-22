ºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¤ËÁê±þ¤·¤¤ÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸Ø¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎºÇ¿·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬ÃÂÀ¸
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤âÁý¤¨¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Anker¤«¤éµæ¶Ë¤Îµ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎºÇ¹âÊö¥â¥Ç¥ë¡ÖEufy Robot Vacuum Ommni SI Pro¡×¡Ê19Ëü9900±ß¡Ë¤Ï¡¢6·î21Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡È¿Í¤ËÌ¥¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
ÁÇÂ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¡¢´À¤äÈé»é¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾²¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤±ø¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥â¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¿¡¤ÁÝ½ü¤¬¸ú²ÌÅª¡£¡ÖEufy Robot Vacuum Ommni SI Pro¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÁÝ½ü¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¿å¿¡¤ÁÝ½ü¤â¹Ô¤¨¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¿å¿¡¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤òËÜÂÎÆâ¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤Îµ¡Ç½ÉÕ¤¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©
¤³¤ÎÁÝ½üµ¡¡¢ËÜÂÎÆâ¤Ë½ü¿å¥¿¥ó¥¯¤È±ø¿å¥¿¥ó¥¯¤ÎÎ¾Êý¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÈAlways Clean Mop¡ÉÀß·×¤ò½éºÎÍÑ¡£¿å¿¡¤¤·¤¿¥â¥Ã¥×¤Î±ø¤ì¤òÀö¾ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ã¥×¤Ï¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£±ø¤ì¤ò¿¡¤¹¤²¤º¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ù¤¿¤Ä¤±ø¤ì¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÁ´¼«Æ°¥»¥ë¥Õ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤âÉÕÂ°¡£¥ª¥¾¥ó¿å¤Ë¤è¤ë¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°Àö¾ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢55¡î¤Î²¹É÷´¥Áç¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¤´¤ß¤â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¸ÀÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ìó2¥«·î´Ö¥´¥ß¼Î¤ÆÉÔÍ×¡£¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
Áö¹Ôµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡È3D Matrix Eye¡É¤Ë¤è¤ëºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ã³²Êª²óÈòÀÇ½¤òÅëºÜ¡£ÊªÂÎ¤òÀµ³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¾ã³²Êª¤ò²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ê¤¯ÁÝ½ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤¬Áàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¤ÇÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢´Ö¼è¤ê¤ä²È¶ñ¤Î°ÌÃÖ¤ò¹âÂ®¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¡ÈTure Course¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯ÁÝ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê·ÐÏ©¤ò¼«¤éÀß·×¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ëÁ°¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¾²¤ÎÊÒÉÕ¤±¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÎ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤¬£×32.5¡ß34.7¡ß£È9.6cm¡¢½Å¤µÌó4.8Ô¡£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏW38.3¡ßD46.7¡ßH67cm¡¢½Å¤µÌó11.6Ô¡£¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï»ëÇ§À¤Î¹â¤¤±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤ÁàºîÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
À¸³è´¶¤òÊ§¿¡¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¡£¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤·¡¢¿Í¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> Anker
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖEureka J12 Ultra¡×¤Ê¤é¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡õ´¥Áç¤Þ¤Ç¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇOK¡ª
¢¡ÁÝ½üµ¡¤Ä¤¤¤Ç¤Ë½ü¶Ý¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥¤¥³¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡ÖGENESIS 2¡×
¢¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤¬¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¡Ä¤À¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥¢Éâ¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©