日本代表の新ユニホーム姿の(左から)長野風花、長谷川唯、宮沢ひなた((C)adidas is the official supplier of the Japan National Team)

日本サッカー協会は22日、日本代表の新ユニホームを発表した。著名デザイナー山本耀司さんの「ヨウジヤマモト」とアディダスの融合ブランド「Y―3」を初採用。「炎」をコンセプトに「日本代表の揺るぎない力強さ、日本という国が持つ神秘的な力を象徴している」とうたっている。

ホーム用はダークネイビーを基調に青い炎、アウェー用は白地に赤い炎が描かれる。女子代表「なでしこジャパン」の親善試合(7月13日・金沢)でお披露目となり、パリ五輪で男女が同デザインのものを使用。フル代表は9月に始まるワールドカップ(W杯)アジア最終予選から着用する。