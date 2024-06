ハンギョドンと一緒に夏休みを堪能!テーマカフェが東名阪で開催♡

ハンギョドンと一緒に夏休みを堪能する「ハンギョドン カフェ ~Happy Holidays~」を2024年7月4日(木)より東京と大阪にて、7月11日(木)より、愛知にて、期間限定でオープンします。ハンギョドンの好物メニューや海を表現した夏メニュー、描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズが展開。少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ハンギョドンと一緒に夏休みを堪能

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

“夏の休日”をコンセプトにしたテーマカフェが東名阪で開催。

今年の夏は、きれいで澄んだ海と遠浅の砂浜を思い浮かべながら、「ハンギョドン カフェ ~Happy Holidays~」で、ゆったりのんびりと過ごしてください。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

・事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(660円(税込))/1名)を利用し、メニューを注文した方に「マーカーペン(全3種)」をランダムに1つプレゼント。

・カフェご利用特典:カフェを利用し、メニューを注文した方に、まちがいさがしやハンギョドンの日常が見られる楽しいコンテンツが盛りだくさんのフリーペーパー「ハンギョドンタイムス 2024 夏 号外」と、「ハンギョドンカフェ ~Happy Holidays~」を1つプレゼント。

カフェのメニュー

ハンギョドンの冷やし中華

価格:1,590円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

大好きな海の中で、ハンギョドンも満足の冷やし中華。

ハンギョドンの顔をモチーフにしたゆで卵や、なると、タコウインナーもトッピング。

ハンギョドンのわんぱく丼

価格:1,690円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

ハンギョドンカラーのご飯と中華のプレートメニュー。

ネギダレをかけた餃子と唐辛子がのったた麻婆豆腐をあいがけに、好物のえびせんものせました。

なると天津炒飯

価格:1,590円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

大好物のなるとがのった天津炒飯!ハンギョドンも心をこめて料理中!

フライドレンコンや糸唐辛子、タコウインナーと一緒に味わってください。

ギョラックスパフェ

価格:1,390円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

海辺でリラックスしているハンギョドンとさゆりちゃんをイメージしたゼリーパフェ。

オレンジシャーベットやヨーグルト、マンゴーをトッピング。

イカしたワッフル

価格:1,490円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

いかだを表現したワッフルに乗ったハンギョドンがのんびり海をお散歩中♪

ワッフルはバナナやココアビスケット、チョコレートホイップを使用。

バニラアイスやゼリーと合わせて味わってください。

うきわドーナツ

価格:1,490円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

浮き輪でぷかぷか~っと浮いているハンギョドンをイメージしたドーナツ。

シュガードーナツの上にはハンギョドンの顔型の杏仁プリンやバニラアイスをトッピング。

ぼんやりフロート

価格:1,090円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

ぼんやりした表情が愛くるしいハンギョドンフロート。

ラムネベースの炭酸ドリンクにラムネシャーベットとチェリーをのせてお届け。

まろやか杏仁ミルク

価格:990円(税込)© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

まろやかな杏仁ミルクにオレンジやお花をトッピング。

お持ち帰りが可能なストロータグをランダムで1種お届け。

わくわくトロピカルドリンク

価格:990円(税込)

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431



パインやマンゴー、ココナッツなどのシロップを使用した南国イメージのドリンク。

缶バッジ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:605円(税込)

アクリルキーホルダー

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:605円(税込)

アクリルカード

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:825円(税込)

ミニ巾着

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:880円(税込)

ビッグステッカー2枚セットABC

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:990円(税込)

コロングラス

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651431

価格:2,200円(税込)

ファンの方は必見

今回は、東京・大阪・愛知にて開催される「ハンギョドン カフェ ~Happy Holidays~」について紹介しました。

ハンギョドンをモチーフにしたグルメメニューやオリジナルグッズは、ファンの方にはたまらないクオリティの高さです。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会に足を運んでみてくださいね~♪