マンゴーの夏がやってきた！ 専門家が選ぶ、極上のマンゴースイーツ10選

夏はマンゴーのおいしい季節! あまーいマンゴーのおいしさを堪能できる、マンゴースイーツのおいしいお店を、お菓子の歴史研究家・猫井登さんに教えてもらいました。

夏に旬を迎えるフルーツは数多くありますが、特に毎年人気なのが「マンゴー」! 今年も気になるマンゴースイーツがたくさん登場しています。そこで今回は、連載「THEご褒美スイーツ」でおなじみ、お菓子の歴史研究家の猫井登さんに、おいしいマンゴースイーツに出合えるお店を教えてもらいました。期間限定の商品も多いので、お早めに!

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

お菓子の歴史研究家がおすすめ! マンゴースイーツ10選

1. 「レストラン ブリーズヴェール」(赤羽橋)の「MANGO French Afternoon Tea」

「MANGO French Afternoon Tea(コーヒー、紅茶のフリーフロー付き)」1名/8,800円、平日限定東京タワービュー確約 グラスシャンパン付は1名/11,000円 ※いずれも前日までのご予約制、2時間制、サービス料15%別 写真:お店から

猫井さん

「ザ・プリンス パークタワー東京」の33Fにある「レストラン ブリーズヴェール」では、8月31日までの期間限定で「MANGO French Afternoon Tea」が開催されています。オードブルプレート、セイボリープレート、スイーツプレートに加え、2種類から選べるグランデセールも。国際コンクールで入賞経験を持つシェフとパティシエによるマンゴーが主役のアフタヌーンティーを、絶景のホテル最上階で楽しむことができます。

グランデセール「クレームダンジュ ライムのソルベ パイナップルコンポートとマンゴーソース」 写真:お店から

2. 「ザ・ペニンシュラ ブティック&カフェ 」(日比谷)の「マンゴープリン」

「マンゴープリン」 出典:毎日外食グルメ豚さんさん

<店舗情報>◆レストラン ブリーズヴェール住所 : 東京都港区芝公園4-8-1 ザ・プリンス パークタワー東京 33FTEL : 050-5600-2677

猫井さん

各地から厳選して取り寄せた完熟マンゴーをトッピングした「マンゴープリン」880円。マンゴーの爽やかな甘酸っぱさとココナッツの濃厚なソースの絶妙なコンビネーションを堪能できる逸品です。通常のマンゴープリンのサイズを2.5倍にした「ごほうびマンゴープリン」1,950円も。こちらには「ザ・ペニンシュラ東京」アンバサダーのPeterベアのチョコレートや季節のフルーツがデコレーションされており、プレゼントにも最適です。

「ごほうびマンゴープリン」 出典:ラーメソマンさん

3. 「パティスリー SATSUKI」(麹町)の「新エクストラスーパーマンゴーショートケーキ」

「新エクストラスーパーマンゴーショートケーキ」4,860円(テイクアウト価格) ※イートイン利用時は税(標準税率)・サービス料別途加算 写真:お店から

<店舗情報>◆ザ・ペニンシュラ ブティック&カフェ住所 : 東京都千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 B1FTEL : 03-6270-2888

猫井さん

ショートケーキの最上級版「エクストラスーパーシリーズ」に“太陽の果実”とも称される国産アップルマンゴーを使用した贅沢な逸品が登場。香り高い濃厚なマンゴーの味わいが引き立つ、口あたり軽やかな究極のショートケーキです。販売予定は7月中旬頃まで。

4. 「東京會舘 スイーツ&ギフト」(二重橋前)の「マンゴーショートケーキ」

「マンゴーショートケーキ」

<店舗情報>◆パティスリー SATSUKI住所 : 東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ東京 ロビィ階TEL : 03-3221-7252

猫井さん

「マンゴーショートケーキ」918円は、フレッシュなマンゴーをミルク感たっぷりの生クリームと風味豊かなスポンジで挟み、2段重ねにした、鮮やかで美しいショートケーキ。8月31日までの期間限定販売です。

5. 「新宿中村屋 manna」(新宿三丁目)の「マンゴープリン」

「マンゴープリン」 出典:MIA☆さん

<店舗情報>◆東京會舘 スイーツ&ギフト住所 : 東京都千代田区丸の内3-2-1 東京會舘本舘 1FTEL : 03-3215-2015

猫井さん

カレーの名店で味わえる「マンゴープリン」605円は、マンゴーの王様と言われ、口どけが良く、甘みと酸味のバランスが絶妙なアルフォンソマンゴーを使用した絶品プリンです。是非、カレーの後のデザートに。

6. 「粥茶館 糖朝 東京ミッドタウン店」(乃木坂)の「糖朝特製マンゴプリン」

「糖朝特製マンゴプリン」 出典:前田食堂さん

<店舗情報>◆新宿中村屋 manna住所 : 東京都新宿区新宿3-26-13 新宿中村屋ビル B2FTEL : 03-5362-7501

猫井さん

お店の看板商品の「糖朝特製マンゴプリン」650円は、ハート形の可愛いプリン。甘みと酸味のバランスがとれた完熟マンゴーを使用し、濃厚ながら、甘さ控えめです。

7. 「パティスリー ガルガンチュワ」(日比谷)の「マンゴーのミルフィーユ」

「マンゴーのミルフィーユ」

<店舗情報>◆粥茶館 糖朝 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア B1FTEL : 03-5785-2638

猫井さん

8月31日まで販売予定の「マンゴーのミルフィーユ」2,646円。丁寧に折り込まれたパイ生地は、厚みがありながらもサクサクで軽やかな食感。こちらに濃厚な甘みのマンゴーと、マンゴーのリキュールで香りづけしたカスタードクリームをはさみ、華やかにデコレーションされたミルフィーユです。

8. 「ラウンジ ORIGAMI」(溜池山王)の「マンゴーかき氷 2種のバニラ」

「 マンゴーかき氷 2種のバニラ」3,795円 写真:お店から

<店舗情報>◆パティスリー ガルガンチュワ住所 : 東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ 1FTEL : 03-3539-8086

猫井さん

とろけるような食感のフレッシュマンゴーに、マンゴーピュレとドライマンゴーを組み合わせ、さらにバニラアイスとバニラエスプーマの2種のバニラを合わせた豪華なかき氷です。提供は、7月1日から8月31日まで。

9. 「銀座千疋屋 銀座本店 フルーツパーラー」(銀座)の「国産マンゴーパフェ」

「国産マンゴーパフェ」 出典:PYON☆Kichiさん

<店舗情報>◆ラウンジ ORIGAMI住所 : 東京都千代田区永田町2-10-3 ザ・キャピトルホテル 東急 3FTEL : 03-3503-0872

猫井さん

「国産マンゴーパフェ」3,300円は、新鮮な国産マンゴーの果肉に、マンゴーシャーベット、バニラアイス、マンゴーソース、パッションゼリー、ホイップクリームを合わせた期間限定パフェ。6月中は提供見込とのことです(マンゴーの入荷状況により変動)。

10. 「ザ・カフェ」(元町・中華街)の「マンゴーパフェ」

「マンゴーパフェ」

<店舗情報>◆銀座千疋屋 銀座本店 フルーツパーラー住所 : 東京都中央区銀座5-5-1 2F・B1FTEL : 03-3572-0101

猫井さん

元町・中華街駅そばにある「ホテル ニュー グランド」の本館1Fにある「ザ・カフェ」では、常夏リゾート気分を思わせるような「マンゴーパフェ」2,530円を味わえます。とろけるように柔らかな果肉、ジューシーな果汁のマンゴーをたっぷり使用した、6月30日までの季節限定品です。

<店舗情報>◆ザ・カフェ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町10 ホテルニューグランド本館 1FTEL : 050-5594-8903

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:猫井登、食べログマガジン編集部

