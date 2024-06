23日開催の『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)前日計量が、22日に行われた。メインイベントで、特別ルール(パンチのみ)で対戦する鈴木千裕(25)と五味隆典(45)は、計量後の会見で思いを語った。五味は「何年かぶりの73キロ。まぁーできるんだなっていうのと。一昨日はね、夜焼肉食べてますから。きのうの夜も軽くバナナとか食べているので、絶食はしてないので、できるんだなと思いますけど、しばらくはやりたくないですね」と淡々とコメント。一方の鈴木は、五味が73キロに合わせてきたことについて「普通なんじゃないですか。じゃなかったら、チャンピオンになれないですし」と語った。

「あした、ビッグマッチのメインで、満員のお客さんに何を見せたい?」と向けられると、五味が「うーん、何を見せたい。まぁーいつもどおり、みんなが熱くなるような試合と、歳じゃないっていうのを見せたい。年齢を理由に挑戦することをやめないことですかね」と宣言。鈴木は「チャンピオンの姿を見せます。KOで決着つける姿を見せます」と言葉に力を込めた。試合前日の相手への心境について、五味は「相手には何も思ってないけど、お腹もいっぱいになったし、眠い。早く帰りたい」と明かし、鈴木の佇まいに関する質問には「そんな細かく見てない!佇まいとか見ないよ(笑)」と語っていた。●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館(U-NEXTで見放題独占ライブ配信)【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・第15試合 KNOCK OUT特別ルール(※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・第14試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーフェザー級王座決定戦龍聖 vs. 久井大夢・第13試合 KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・第12試合 KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・第11試合 KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・第10試合 KNOCK OUT-RED スーパーバンタム級壱・センチャイジム vs. チョークディー・PKセンチャイジム・第9試合 KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約古木誠也 vs. 福田拓海・第8試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーライト級バズーカ拓樹 vs. 中島玲・第7試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA・第6試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約ぱんちゃん璃奈 vs. アイリン・ゴンザレス・第5試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級漁鬼 vs. エミール・アラゾフ・第4試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・第3試合 KNOCK OUT-BLACK -63kg級大谷翔司 vs. セーンダオレック・Y’ZDジム・第2試合 KNOCK OUT-RED ウェルター級MASATO BRAVELY vs. 杉原新也・第1試合 KNOCK OUT-BLACK -61.5kg契約般若HASHIMOTO vs. 小森玲哉