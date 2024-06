【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、新作フィギュアなどの展示イベント「スマイルフェス2024」の東京会場を6月22日と23日に開催している。

本展示会では、同社をはじめ多数のホビーメーカーによる展示が行なわれ、フィギュアのほかプラモデルの新商品が初公開されている。

本誌ではイベント会場の取材を行なったため、会場の雰囲気を少しでも味わえるよう、各ブースの展示風景をフォトレポート形式で公開する。

なお本稿では、グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーの「POP UP PARADE」、「ねんどろいど」、「figma」、「HyperBody」の展示ブースの様子をお届けする。

POP UP PARADE

Harmonia bloom

HELLO

