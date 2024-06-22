フィギュアやプラモデルの新作展示会「スマイルフェス2024」東京会場フォトレポート[ポッパレ・ねんどろいど・figma編]【#スマフェス】
【スマイルフェス2024】
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / 2024 FromSodtware, Inc.
東京会場：6月22日、23日 開催予定
会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場：8月3日、4日 開催予定
会場： 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料：無料
グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーは、新作フィギュアなどの展示イベント「スマイルフェス2024」の東京会場を6月22日と23日に開催している。
本展示会では、同社をはじめ多数のホビーメーカーによる展示が行なわれ、フィギュアのほかプラモデルの新商品が初公開されている。
本誌ではイベント会場の取材を行なったため、会場の雰囲気を少しでも味わえるよう、各ブースの展示風景をフォトレポート形式で公開する。
なお本稿では、グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーの「POP UP PARADE」、「ねんどろいど」、「figma」、「HyperBody」の展示ブースの様子をお届けする。
POP UP PARADE
Harmonia bloom
HELLO
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