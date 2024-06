23日開催の『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)前日計量が、22日に行われた。第6試合「KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約」で、アイリン・ゴンザレスと対戦するぱんちゃん璃奈は、東京都知事選挙の候補者ではないにもかかわらず、ポスター掲示板をジャックしていることが話題となっているが「試合前については、この話題はノーコメントでお願いします」と口をつぐんだ。

ぱんちゃんは、候補者でないにもかかわらず都知事選のポスター掲示板をジャック。自身のYouTubeチャンネルで「ポスター掲示板、ジャックすることに成功しました!普通だったら、選挙の方が載るところなんですけれども、私が約3週間ジャックしてしまいます」と語っていた。KNOCK OUTの山口元気代表は「ぱんちゃん選手は、フリーの立場で活動していますので、本来ですと(所属先のジムの)会長さんから『こういう行動があります』とか報告を受けるんですけど、ひとりで行動しているということで、試合に出る連絡のみの関係なので。ああいう、活動に関しては関知しきれていない。ああやって出てびっくりしました。試合出場に関しては、粛々と進めていく。今後は、こういうことも必ず相談してもらって、我々がやめろと言える権利はないのですが、話し合いの努力はしていきたい」とコメント。試合への影響を懸念されたぱんちゃんは「サポートしてくださっているみなさんがいるので、そこはないですね」ときっぱり語っていた。●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館(U-NEXTで見放題独占ライブ配信)【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・第15試合 KNOCK OUT特別ルール(※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・第14試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーフェザー級王座決定戦龍聖 vs. 久井大夢・第13試合 KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・第12試合 KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・第11試合 KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・第10試合 KNOCK OUT-RED スーパーバンタム級壱・センチャイジム vs. チョークディー・PKセンチャイジム・第9試合 KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約古木誠也 vs. 福田拓海・第8試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーライト級バズーカ拓樹 vs. 中島玲・第7試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA・第6試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約ぱんちゃん璃奈 vs. アイリン・ゴンザレス・第5試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級漁鬼 vs. エミール・アラゾフ・第4試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・第3試合 KNOCK OUT-BLACK -63kg級大谷翔司 vs. セーンダオレック・Y’ZDジム・第2試合 KNOCK OUT-RED ウェルター級MASATO BRAVELY vs. 杉原新也・第1試合 KNOCK OUT-BLACK -61.5kg契約般若HASHIMOTO vs. 小森玲哉