¡Ú£Æ£±¡Ûà¥É¥éÂ©»Òá¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Þ¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¡¡¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·¤Ç£Æ£É£Á¤¬½èÊ¬
¡¡£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Þ¤µ¤«¤Îà¤¹¤Ã¤Ý¤«¤·á¤Ç¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Á¡Ë¤¬½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¸ø¼°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌµÃÇ·çÀÊ¡£¤³¤ì¤òÌäÂê»ë¤·¤¿£Æ£É£Á¤Ë¤è¤ê»ö¾ðÄ°¼è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹£³£¶£µ¡×¤Ê¤É¤¬¤³¤Î·ï¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤«¤é°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¿³ºº°Ñ°÷Â¦¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïµ¬Â§¤Ë±è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¼óÀÊ°åÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤«°å»öÂåÍý¿Í¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î°åÎÅÌÈ½ü¤òÍ×ÀÁ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥È¥í¡¼¥ëÂ¦¤Ïµ¬Äê¤Î¿½ÀÁ¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¶ÛµÞ¤Î¼£ÎÅ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÆ±¾ðÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¼ê½ç¤Ï¡¢£Æ£É£ÁÂè£±£¹¡¦£²¾ò£Ã¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥Õ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¥ê¥²¡¼¥È¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î°åÎÅÌÈ½ü¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÊÛ²ò¤ÏÄÌ¤é¤º¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï°åÎÅÌÈ½ü¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼ê½ç¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ²ü¹ð½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ£Ç£Ð¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤Ø¤ÎËÞ¥ß¥¹¾×ÆÍ¡õµÕ¥®¥ìÁûÆ°¤Ê¤É¤ÇÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤ÆÉã¥í¡¼¥ì¥ó¥¹»á¤Î°Ò¸÷¤ò³Þ¤ËÃå¤¿à¥É¥éÂ©»Òá¤È¤Î°É¾¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£