阪神 森下と佐藤輝がスタメン落ち 岩崎はベンチ外 ＤｅＮＡ戦スタメン発表 豊田、渡辺が５番、６番に並ぶ
「阪神−ＤｅＮＡ」（２２日、甲子園球場）
前夜サヨナラ勝ちを収めた阪神は４連勝を狙う。森下が６月１日・ロッテ戦（ゾゾ）以来にスタメン落ち。前夜は３打数無安打に倒れていた。豊田を「６番・右翼」で起用。スタメン出場は１４日・ソフトバンク戦（みすほペイペイ）以来で、甲子園ではプロ入り後初スタメンとなる。佐藤輝もスタメンを外れ、三塁には渡辺が入る。
先発は４勝目を狙う伊藤将。前回登板のソフトバンク戦では８回７安打２失点で完投も、敗戦した。ＤｅＮＡと前回対戦した５月１１日は５回途中７失点と炎上し、２軍再調整となっただけに、リベンジを果たしたい。
岩崎はベンチ外となった。
試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。
【阪神】
１番・中堅 近本
２番・二塁 中野
３番・左翼 ノイジー
４番・一塁 大山
５番・三塁 渡辺
６番・右翼 豊田
７番・捕手 坂本
８番・遊撃 小幡
投手 伊藤将
【ＤｅＮＡ】
１番・中堅 関根
２番・右翼 度会
３番・一塁 オースティン
４番・二塁 牧
５番・三塁 宮崎
６番・左翼 佐野
７番・捕手 山本
８番・遊撃 森敬
投手 東