　打撃練習をする豊田（撮影・立川洋一郎）

写真拡大

　「阪神−ＤｅＮＡ」（２２日、甲子園球場）

　前夜サヨナラ勝ちを収めた阪神は４連勝を狙う。森下が６月１日・ロッテ戦（ゾゾ）以来にスタメン落ち。前夜は３打数無安打に倒れていた。豊田を「６番・右翼」で起用。スタメン出場は１４日・ソフトバンク戦（みすほペイペイ）以来で、甲子園ではプロ入り後初スタメンとなる。佐藤輝もスタメンを外れ、三塁には渡辺が入る。

　先発は４勝目を狙う伊藤将。前回登板のソフトバンク戦では８回７安打２失点で完投も、敗戦した。ＤｅＮＡと前回対戦した５月１１日は５回途中７失点と炎上し、２軍再調整となっただけに、リベンジを果たしたい。

　岩崎はベンチ外となった。

　試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・中堅　近本

　２番・二塁　中野

　３番・左翼　ノイジー

　４番・一塁　大山

　５番・三塁　渡辺

　６番・右翼　豊田

　７番・捕手　坂本

　８番・遊撃　小幡

　　　　投手　伊藤将

　【ＤｅＮＡ】

　１番・中堅　関根

　２番・右翼　度会

　３番・一塁　オースティン

　４番・二塁　牧

　５番・三塁　宮崎

　６番・左翼　佐野

　７番・捕手　山本

　８番・遊撃　森敬

　　　　投手　東