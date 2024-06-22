SHINee ¥¡¼¡õRIIZE¤é½Ð±é¡ªº£ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ÖThe Performance¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò½é¸ø³«
4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Performance¡×¤Ï¡¢4·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¡¢NiziU¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏEVNNE¡¢SHINee¤Î¥¡¼¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢Da-iCE¡¢TWS¡¢FANTASTICS¡¢THE BOYZ¡¢RIIZE¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£ËÜÆü¤ÎÊüÁ÷¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢¸ø±é¤Î¶½Ê³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇÊüÁ÷¡£¡ÖM:ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬ ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤òµ¡¤Ë¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×RIIZE¤ÈMrs. GREEN APPLE¤Î¼ã°æÞæÅÍ¤È¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡¢RIIZE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGet A Guitar¡×¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢SEVENTEEN¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æº£Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿TWS¤Î¡Öplot twist¡×¡¢LDH»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖiCON Z¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿10¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×THE JET BOY BANGERZ¤Î¡ÖPHOTOGENIC¡×¡¢K-POP¤Î¿·À±EVNNE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖTROUBLE¡×¡¢FANTASTICS¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×EPEX¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖPeppermint Yum¡×¤òÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Da-iCE¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤äTHE BOYZ¤Î¿·¶Ê¡ÖNectar¡×¡¢¥½¥í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¡¼¤Î¡ÖGood ¡õ Great¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢CS¡ÊCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢¡ÖThe Performance¡×¤Î´°Á´ÈÇ¤¬7·î14Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¤è¤êÆÈÀêÊüÁ÷¡ª ³Æ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îµ®½Å¤ÊÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÅçùõ¿®Ä¹¤¬Ã´Åö¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Æä À¿»ÎÏºÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡½¥í¥Ã¥¯¡×TV¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÀ¼Í¥¤À¡£Åçùõ¤¬¡¢ÀéÁá½ÖÊ¿Ìò¤òÌ³¤á¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬³Ú¶Ê¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢Åçùõ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷³µÍ×
¡ÖThe Performance¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯6·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11:00¡Á¿¼Ìë0:00
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó24¶É¥Í¥Ã¥È
¡ãÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ê¢¨¸ø±é½Ð±é½ç¡Ë¡ä
NiziU¡ßMrs. GREEN APPLE¡ÖHEARTRIS¡×
NiziU¡ÖSWEET NONFICTION¡×
Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ßNiziU¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ßNiziU¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´¡×
TWS¡Öplot twist¡×
THE JET BOY BANGERZ¡ÖPHOTOGENIC¡×
EVNNE¡ÖTROUBLE¡×
FANTASTICS¡ÖPeppermint Yum¡×
Da-iCE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×
RIIZE¡ß¼ã°æÞæÅÍ¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡ÖGet A Guitar¡×
THE BOYZ¡ÖNectar¡×
KEY¡ÊSHINee¡Ë¡ÖGood ¡õ Great¡×
¢£CSÊüÁ÷³µÍ×
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡ØThe Performance¡Ù´°Á´ÈÇ¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§7·î14Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á¸á¸å5¡§30
ÊüÁ÷¶É¡§CS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1
¢¨ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡ØThe Performance¡Ù¡×Á´¤Æ¤Î±éÌÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖThe Performance¡×¸ø¼°HP