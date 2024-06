腰痛、関節痛など症状改善！『体操教室35年のプロが教えるポールウォーキング』

評言社は、体操教室35年のプロインストラクターが、主にシニアのために、スポーツドクター考案の専用ポールを使った安全に効率よく運動できる新しいウォーキング法を教える『体操教室35年のプロが教えるポールウォーキング』を7月12日から全国の主要書店、Amazon、楽天ブックスで発売します。

『体操教室35年のプロが教えるポールウォーキング』

体操教室35年のプロインストラクターが、主にシニアのために、スポーツドクター考案の専用ポールを使った安全に効率よく運動できる新しいウォーキング法を教える『体操教室35年のプロが教えるポールウォーキング』を7月12日から全国の主要書店、Amazon、楽天ブックスで発売!

両手にポールを持つことで、姿勢が矯正され、短時間で筋力アップ、高い消費カロリーを実現できる画期的な運動法の提案です。

健康は最終目的ではなく、人生を楽しむための手段です。

不良姿勢、腰痛、関節痛、生活習慣病、メタボリック症候群、睡眠障害、骨粗しょう症、尿もれなどの症状が、たったこれだけで驚くほど改善!

