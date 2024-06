「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・曳舟にオープンしたそば割烹。季節の本格和食と手打ちそばをアットホームな雰囲気の店内で味わえます!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

蕎麦割烹 ながの(東京・曳舟)

出典:jusei1959さん

2024年4月30日、東武線・曳舟駅西口から徒歩約4分、水戸街道沿いに「蕎麦割烹 ながの」がオープンしました。

店主・永野清二氏 出典:nao-sannさん

店主の永野清二氏は、和食の料理人として「日本橋 葵」「銀座らん月」などで約20年間研鑽を積みます。その後、ビブグルマンにも選ばれた人気そば店「東白庵かりべ」に入社し、5年の修業期間を経て独立。新店は、ご夫婦で切り盛りされています。

せいろそば 出典:nao-sannさん

店内で供されるそばは、もっちりした食感と野趣あふれる濃厚な風味が特長の“粗挽き田舎せいろ”(1,100円)と、喉越しがよく香り高いそば粉十割の“せいろそば”(990円)の2種類。全国の在来種と千葉・成田産のそば粉を中心に毎日石臼でひき、手打ちしています。

出典:nao-sannさん

そばをいただいた後のお楽しみ、そば湯もいただけます。トロトロとして濃厚な味わいです。

出典:TOMITさん

日本料理店での修業経験のある店主による、四季折々の素材を用いた料理も甲乙つけがたい絶品です。単品の用意もありますが、事前予約するなら一品料理からそば・甘味まで盛り込んだそば懐石コース(昼3,630円〜、夜8,800円〜)がおすすめです。

店内には、そば焼酎や日本酒も豊富に取り揃えています。ゆっくりお酒を楽しみたい方は、そば前5品のセット「おまかせ」(夜4,400円〜)をぜひ。〆のそばは含まれないので、後から好きなものを追加注文しましょう。

出典:nao-sannさん

木材を基調とした店内は、ご夫婦のお人柄が滲み出ているかのような温かみのある空間。座席はオープンキッチンに臨んだカウンター6席と、ゆったり食事を楽しめるテーブル8席を用意しています。下町風情の残る街・曳舟で江戸の粋を楽しめるそば割烹。少し足を延ばしてでも伺いたい新店です。

食べログレビュアーのコメント

出典:m_m_s262さん

『4,400円のおまかせコースをお願いしましたが、お通し、前菜5点(海老の味噌焼き、ホタルイカの酢味噌和え、うすい豆のおひたしなど)、お造り(ホウボウ、バイ貝、鰹わら焼き)、卵焼き(出汁たっぷり)、山菜の天ぷらなど手の込んだお料理ばかりでした。コース外で田舎蕎麦をお願いしたのですが、こちらもキリッとしたお汁に蕎麦の野趣溢れる感じ雅とてもよく、大変満足でした!また伺います』(m_m_s262さん)

出典:jusei1959さん

『蕎麦懐石コースをいただきました。蕎麦がきが、お餅みたいで美味しい。その後の流れもスムース。こんなに細い田舎蕎麦は初めてです。お酒呑みたいよ〜。カウンターで 大将の目の前で料理をいただくので迫力あります。どれもよい温度で嬉しい。ご馳走様でございました』(jusei1959さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆蕎麦割烹 ながの住所 : 東京都墨田区東向島2-20-6TEL : 03-6675-0167

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post 人気そば店「東白庵かりべ」から独立! 下町に注目のそば屋がオープン(東京・曳舟) first appeared on 食べログマガジン.