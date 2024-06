かわいすぎ！　スポンジ・ボブの世界にたっぷり浸れるカフェが渋谷にオープン

みなさん、こんにちは! マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

世界中で大人気のニコロデオン発アニメーション『スポンジ・ボブ』。私自身、小さい頃から慣れ親しんだアニメーションで、スポンジ・ボブはお気に入りのキャラクターのひとつです。

そんなスポンジ・ボブの世界観を大満喫できるカフェ「CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)」が、6月13日〜11月4日の期間限定で渋谷にオープンと聞き、早速メディア向けの内覧会にお邪魔してきました!

■思わず写真を撮りたくなる! スポンジ・ボブに溢れる空間

店舗入り口では大きなスポンジ・ボブがお出迎え!

店内には海の中をイメージしたデコレーションが施され、あちらこちらにスポンジ・ボブやビキニタウンの仲間たちの姿が。中に入るだけでも気分が高まります!

そしてフードメニューはこちら! 登場するキャラクターをモチーフにした18種の食事や飲み物を楽しむことができます。どれもとってもおいしそうで目移りしてしまいます。

ドリンクメニューも種類豊富。アートラテは、スーベニアグラス付きも選べるので、自宅に帰っても“スポンジ・ボブ気分”を満喫できるのが、ファンにはたまらない!

悩みに悩んだ末、今回オーダーした飲み物は、ミルクシェイクとクリームソーダパフェ!

ミルクシェイクはグリーンバナナ味! グリーンバナナのシェイクは人生初でしたが、一口飲むとバナナの優しい甘さが口いっぱいに広がります。

クリームソーダパフェは、爽やかなブルーのソーダがとても甘くて、上のバニラアイスと一緒に食べると最高にしあわせ……! 上にはスポンジ・ボブのマシュマロもついていて、まさにパフェのようなボリュームのドリンクです。

続いて、パッケージもかわいいサンドイッチプレート。

箱の中のサンドイッチも、もちろんスポンジ・ボブがモチーフになっています。

中には、パイナップルとグリルチキンがたっぷり入っていて、パイナップルの甘じょっぱさと、グリルチキンの味にハマってしまうこと間違いなし!

そして最後は食後のデザート。

デザートメニューもどれもとっても魅力的でしたが、「秘密のソースと彩りフルーツのごきげんなケーキ」が店員さんのイチオシと聞いてこちらをチョイス。

真ん中にたたずむかわいいスポンジ・ボブは、パイナップル味のレアチーズケーキです。写真だと伝わりづらいのですが、このケーキ、ぷるっぷるでかわいい。なめらかな食感で食べ応えがあります。

特製ベリーベリーソースをかけていただくのも、とてもおいしかったです。

■「CAFE Secret Recipe」オリジナルグッズの販売も

また、店内にはスポンジ・ボブのグッズが販売されています。カフェ店員のコスチュームをまとったキャラクターグッズは、今回の「CAFE Secret Recipe」限定アイテム! どれもとてもかわいかったので、気になる人は食事と合わせてチェックしてみてください!

■「秘密のレシピ」と一緒にハッピーな時間を過ごしてみて

人生を豊かにする「秘密のレシピ」をコンセプトに展開されたかわいいメニューの数々。ここに来ておいしい食事を楽しめば、嫌なことも忘れてハッピーな時間を過ごせる気がします! ぜひこの機会に、みなさんもどっぷりスポンジ・ボブの世界を満喫してみてはいかがでしょうか?

■店舗概要

店舗名称 :CAFE Secret Recipe(カフェ シークレット レシピ)

開催地 :RAYARD MIYASHITA PARK South 2F(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

営業時間 :11:00〜21:00

開催期間 :2024年6月13日(木)〜2024年11月4日(月・祝)

© 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

(えりか)