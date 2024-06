「くぅ〜〜〜ん」配管から聞こえる“おびえた”声　生後3カ月の子犬が換気口に落下　救助隊が3時間かけ救出　アメリカ

アメリカ・コロラド州で、生後3カ月の子犬が換気口に落ち、救助隊が出動した。救助隊は、天井を破壊し子犬を救出、その救出劇は3時間に及んだ。飼い主の女性は、救助隊に感謝を伝え、子犬にけがはなかった。

真っ暗な換気口に子犬が落下

アメリカ・コロラド州でカメラが捉えたのは、3時間に及ぶ救出劇だ。

床の穴をのぞき込む、飼い主の女性に対し、救助隊が「犬の名前は?」と聞くと、飼い主は「アーチーよ。アーチー・ビーン」と答えた。

「くぅ〜〜〜ん。くぅ〜〜〜ん」

配管の奥から聞こえる、おびえたような子犬の鳴き声。アーチー君はベッドから飛び降りた際に、ちょっとした拍子に真っ暗な換気口に落ちてしまったのだ。

通報を受け、駆けつけた救助隊は、下の階の天井に穴をあける作戦に出た。

救助隊が「ここがパイプのつなぎ目だ」とアーチー君の正確な位置を特定し、パイプを外すと、子犬のアーチー君が目の前に現れた。

救助隊は赤ちゃんに話しかけるように、「oh my baby oh my baby」とやさしく声をかけた。

「何をそんなに騒いでいるの?」

子犬を助ける救出劇は、3時間にも及んだ。

飼い主は「みなさんありがとう、本当に感謝します」と救助隊にお礼を伝えた。

アーチー君にけがはなく、自分の救出のために集まった人たちに「何をそんなに騒いでいるの?」とでも言いたげな様子で、カメラを見ていた。

(「イット!」 6月14日放送より)