映画「おおかみこどもの雨と雪」の景色も！立山黒部アルペンルート「2024立山黒部・なつたび！」

「立山黒部アルペンルート」は、7月27日(土)より「2024立山黒部・なつたび!」を開催します。

「2024立山黒部・なつたび!」とは?

立山黒部アルペンルートの観光拠点の標高2,450m“室堂平”を中心に開催する夏のイベントです。

8月の平均気温が約17.5度の涼しく過ごしやすい雲上の世界で、暑さを忘れて家族で楽しめる様々なイベントを用意されています。

●2024立山黒部・なつたび!ページ

https://www.alpen-route.com/summerfestival2024/

(1)映画「おおかみこどもの雨と雪」の景色と出会う!見に行こう!みくりが池!

室堂ターミナルから両脇にお花畑が広がる石畳を約10分歩くと、北アルプスで最も美しい「みくりが池」を見ることができます。

みくりが池温泉では夏限定カードを夏旅の思い出にお持ち帰りいただけます。

(無料)

●期間:7月27日(土)〜8月31日(土)

●場所:みくりが池温泉

(2)夏のたてくろグルメフェア

自然と一緒に夏限定のグルメも味わうこともできます。

目でも「涼」を感じられるソフトクリームや、登山後の一杯に最高な立山地ビール“星の空”の生ビール等、子どもも大人も楽しめるグルメを夏限定で販売します。

●期間:7月27日(土)〜8月18日(日)

●場所:室堂ターミナル(レストラン立山・ティーラウンジりんどう・味覚コーナー)

(3)立山からの挑戦状!

室堂平の大自然を感じて立山の環境を学ぶネイチャーアクティビティ!散策を楽しみ、ミッションに挑戦して普段は見られない高山植物や生き物に出会ってみましょう。

会場である立山自然保護センターに立ち寄ると立山の知識をさらに深めることができます。

●期間:7月27日(土)〜8月18日(日)

●場所:室堂平・立山自然保護センター

(4)山の日デイズ

8月11日の国民の休日「山の日」をメインとして8月3日〜18日の毎週末に“体験”“知る”“グルメ”を堪能できる屋外イベントを開催します。

目の前に立山連峰が見える室堂ターミナルの屋上にリラックススペースを設け、家族でゆっくりとくつろげる空間を提供します。

●期間:

◆ リラックスin立山 8月3日(土)〜8月4日(日)

◆ みんなで楽しむ!山の日デイズ 8月10日(土)〜8月12日(月・祝)

◆ 立山de台湾 8月17日(土)〜8月18日(日)

●場所:室堂ターミナル屋上 ※荒天中止

◆ご好評につき追加販売決定!WEBきっぷ「夏の早割10」◆

【WEBきっぷとは?】

インターネットきっぷ販売サービスの「WEBきっぷ」では様々な区間のきっぷを販売しており、旅程に合わせたきっぷを事前に購入することができます。

さらに富山県側・立山駅発(立山ケーブルカー)または長野県側・扇沢発(関電トンネル電気バス)の乗車予約もできるため、当日はきっぷ売り場に並ぶ必要が無くスムーズに立山黒部アルペンルートを楽しめる便利なきっぷです。

●WEBきっぷ紹介ページ

https://www.alpen-route.com/webticket/

【早期予約がお得なきっぷ「夏の早割10」について】

WEBきっぷサイトで好評販売中の「夏の早割10」は7・8月に利用できるきっぷで、利用日の10日前までの予約でお得になります。

6月26日(水)より始まる「黒部ダム」の観光放水や、雪解けが進んだ7月中旬頃に美しい湖面に山並みが映る「みくりが池」など、見どころの多い夏山シーズンを快適に楽しめます。

●販売期間:8月21日(水)午後3時00分まで

●利用期間:7月1日(月)〜8月31日(土)

●取り扱い区間・金額(すべて税込)

※一部抜粋、注意点等詳細はWEBきっぷサイトを確認してください。

●WEBきっぷサイト

https://tateyama-kurobe-webservice.jp/AlpenTour/html/VW001W0010.html

■すべての観光スポットを満喫できる・おすすめ「片道きっぷ」

〔 立山駅 → 扇沢(片道) 〕

大人:9,800円(通常10,940円) 小人:4,900円(通常5,480円)

〔 扇沢 → 立山駅(片道) 〕

大人:9,800円(通常10,940円) 小人:4,900円(通常5,480円)

■その他「往復きっぷ」

〔 立山駅 ⇔ 黒部湖(往復) 〕

大人:14,800円(通常16,480円) 小人:7,400円(通常8,240円)

〔 扇沢 ⇔ 室堂(往復) 〕

大人:11,200円(通常12,300円) 小人:5,600円(通常6,150円)

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間は、雪の大谷の中を駆け抜ける「立山高原バス」、日本最後の「立山トンネルトロリーバス」などの様々な乗りものを乗り継ぎながら、大自然の絶景を気軽に楽しむことができます。

●営業期間:2024年4月15日(月)〜11月30日(土)(予定)

