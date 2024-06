不動産資産の相続対策などお悩み解決！HESTAオークラハウジング「土地活セミナー」

HESTAオークラハウジングは、2024年3月24日に開催された「土地活セミナー」について多くの方より好評だったので、6月23日(日)、ザ グランリゾート プリンセス有馬にて税理士の先生を講師としたセミナーを無料で開催します。

HESTAオークラハウジング「土地活セミナー」

日時 :2024年6月23日(日)10:00〜12:00(開場 9:30)

参加費:事前予約制 参加費無料

会場 :〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1338

「ザ グランリゾート プリンセス有馬」 コンベンションルーム

公式HP

https://okura-club-hotels.com/parima/

こんなお悩みはありませんか?

「相続税がどれくらいかかるのか心配…」

「相続した土地の活用方法がわからない…」

「誰に何を相談すればよいかが分からない…」

「土地」「不動産」という大きな資産をお持ちの方に向け、税理士の先生をお招きして贈与事例として贈与の種類、事例の紹介、特例などをセミナー形式で行います。

◆セミナーに関する予約・お問い合わせ

フリーダイヤル(通話無料)0120-539-096

