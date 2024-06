プロMMA9戦無敗のフライ級・鶴屋怜がUFCデビューを果たす『UFC 303:ペレイラ vs. プロハースカ2』が、30日にU-NEXTでライブ配信される。対戦相手はカルロス・ヘルナンデス(UFC戦績3勝2敗、プロMMA戦績9勝3敗)。鶴屋は2021年2月にプロデビューし、6連勝で第8代フライ級キング・オブ・パンクラスの座に就くと、23年に『ROAD TO UFC Season 2』に参戦。一回戦でロナル・シアハーン(インドネシア)相手に2R一本勝ち、2回戦は直前に怪我を負っていたなかウェルラウンダーのマーク・クリマコ(アメリカ)に判定勝利を収めると、決勝では13勝2敗のジー・ニウシュイエ(中国)を相手に1RでTKO勝利を収め、9戦無敗、8フィニッシュと記録を更新し、UFC契約を獲得した。

同大会は、出場予定だったコナー・マクレガーの欠場を受けて、急きょメインイベントなったアレックス・ペレイラとイリー・プロハースカの再戦を筆頭に、MMAファン垂涎の対戦が並び、鶴屋の試合は第2試合に予定されている。U-NEXTでは『UFC 300:ペレイラ vs. ヒル』で好評を博した特別解説版「UFC 裏トークチャンネル」を配信することを決定。鈴木芳彦アナ・高阪剛が実況・解説を務める「U-NEXTオリジナル日本語版」と「英語版」にくわえ、『UFC 300』に引き続きケンドーコバヤシ、そして、金原正徳と川尻達也がゲストの「裏トーク」の3つのチャンネルから好きな実況・解説を楽しめる。さらに、21日よりUFC過去大会のメインイベント25試合を50時間分配信することも決定した。『UFC 303:ペレイラ vs. プロハースカ2』【対戦カード】■メインイベント・【男子ライトヘビー級】アレックス・ペレイラ vs.イリー・プロハースカ■セミメインイベント・【男子フェザー級】ブライアン・オルテガ vs. ディエゴ・ロペス■メインカード・【男子ライトヘビー級】アンソニー・スミス vs. カーロス・アルバーグ・【女子バンタム級】マイラ・ブエノ・シウバ vs. メイシー・チアソン・【男子ウェルター級】イアン・マシャド・ギャリー vs. マイケル・ペイジ■プレリム・【男子ミドル級】ジョー・パイファー vs. マルク・アンドレ・バリオー・【男子フェザー級】カブ・スワンソン vs. アンドレ・フィリ・【男子フェザー級】シャルル・ジョーデイン vs. ジェアン・シウバ・【男子バンタム級】 ペイトン・タルボット vs. ヤニス・ゲムーリ■アーリープレリム・【女子ストロー級】ミシェル・ウォーターソン・ゴメス vs. ジリアン・ロバートソン・【男子ヘビー級】アンドレイ・アルロフスキー vs. マルティン・ブダイ・【男子フライ級】鶴屋怜 vs. カルロス・ヘルナンデス・【男子バンタム級】リッキー・シモン vs. ヴィニシウス・オリベイラ