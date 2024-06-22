来週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、鉱工業生産、米個人所得 (6月24日～30日) 来週の【重要イベント】米CB消費者信頼感、鉱工業生産、米個人所得 (6月24日～30日)



――――――――――――――――――― 6月24日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見（6月13～14日分、8:50）

・5月白物家電出荷額 (10:00)

・5月全国百貨店売上高 (14:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月Ifo景況感指数 (17:00)



――――――――――――――――――― 6月25日 (火) ――

◆国内経済

・5月企業向けサービス価格指数 (8:50)

・5月全国スーパー売上高 (14:00）

・5月外食売上高 (14:00）

・4月景気動向指数[改定値] (14:00)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国4月S&Pケースシラー住宅価格 (22:00)

・米国4月FHFA住宅価格指数 (22:00)

★米国6月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (23:00)

・米国6月リッチモンド連銀製造業指数 (23:00)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]フェデックス 、カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

〇ＪＳＲ <4185> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月26日 (水) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ7月Gfk消費者信頼感 (15:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月新築住宅販売件数 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・MWC（モバイル・ワールド・コングレス）上海（～28日）

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー



――――――――――――――――――― 6月27日 (木) ――

◆国内経済

・5月商業動態統計 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月建機出荷額 (13:00)

・6月月例経済報告

・株主総会集中日

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★EU首脳会議 (ブリュッセル、～28日)

・中国1-5月工業企業利益 (10:30)

・ユーロ圏5月マネーサプライM3 (17:00)

・ユーロ圏6月消費者信頼感[確報値] (18:00)

・ユーロ圏6月景況感指数 (18:00)

・米国1-3月期GDP[確報値] (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国5月耐久財受注 (21:30)

・米国5月卸売在庫 (21:30)

・米国5月仮契約住宅販売指数 (23:00)

★米大統領選に向けバイデン大統領とトランプ前大統領によるテレビ討論会

・トルコ中銀が政策金利を発表

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・チェコ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]ナイキ 、ウォルグリーンブーツアライアンス

◆新規上場、市場変更 など

★豆蔵デジタルホールディングス <202A> ：東証Ｇ上場

〇構造計画 <4748> [東証Ｓ]：上場廃止

〇サマンサＪＰ <7829> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月28日 (金) ――

◆国内経済

★5月完全失業率 (8:30)

★5月有効求人倍率 (8:30)

・6月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★5月鉱工業生産 (8:50)

・5月自動車輸出実績 (13:00)

・5月住宅着工件数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ニュージーランド市場休場

・ドイツ6月失業率 (16:55)

★米国5月個人所得 (21:30)

★米国5月個人消費支出 (PCE、21:30)

・米国6月シカゴ購買部協会景気指数 (22:45)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (23:00)

・イラン大統領選

◆新規上場、市場変更 など

★ロゴスホールディングス <205A> ：東証Ｇ上場



――――――――――――――――――― 6月29日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 6月30日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・H3ロケット3号機による先進レーダ衛星「だいち4号」の打ち上げ (種子島宇宙センター)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月製造業PMI (10:30)

・中国6月非製造業PMI (10:30)

・フランス下院総選挙第1回投票（決選投票7月7日）



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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